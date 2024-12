(AGENPARL) - Roma, 11 Dicembre 2024

*Il sorriso al centro: a San Marzano sul Sarno un dialogo sulla cura che

nasce dal cuore *

Un incontro emozionante, partecipato e ricco di significato. Lunedì 9

dicembre, il ristorante Malaga di San Marzano sul Sarno ha ospitato

l’evento “Il sorriso come medicina”, un momento di approfondimento e

condivisione sull’importanza della clownterapia come strumento di cura e

benessere. La serata, promossa dall’avvocato Carmela Zuottolo, capogruppo

in consiglio comunale di “Siamo San Marzano”, ha riunito esponenti delle

istituzioni, del mondo medico e delle associazioni per riflettere

sull’impatto umano e terapeutico del sorriso.

“Il sorriso è una forza straordinaria, capace di portare speranza e

conforto anche nei momenti più difficili”, ha dichiarato la Zuottolo. “La

grande partecipazione dimostra quanto sia sentita questa tematica. La

clownterapia rappresenta un esempio concreto di come l’umanità possa

trasformarsi in un potente strumento di cura”.

L’evento ha visto la partecipazione di importanti personalità come

l’onorevole Guido Milanese e l’onorevole di Forza Italia, Rossella Sessa,

che hanno sottolineato il ruolo fondamentale delle istituzioni nel

sostenere iniziative che coniugano salute e sociale. Il contributo

scientifico e umano è stato arricchito dagli interventi del dottor Guercio

Nuzio Salvatore e della dottoressa Francesca Colombo, presidente

dell’associazione “Nasi Rossi Clown Therapy”.

Un momento particolarmente significativo è stato segnato dalla presenza

virtuale del ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini,

e dell’onorevole Catia Polidori.

La ministra Bernini, in un video messaggio trasmesso durante la serata, si

è congratulata per l’iniziativa e ha espresso il suo impegno a sviluppare

ulteriormente questo tema. “Il sorriso non è solo un gesto di gentilezza,

ma un ponte verso la guarigione e il benessere. Promuovere questa terapia

significa investire in un modello di sanità che metta al centro la persona

e i suoi bisogni più profondi”, ha spiegato.

Anche l’onorevole Polidori, presidente del comitato per la Legislazione del

Parlamento, ha sottolineato l’importanza di un approccio normativo e

legislativo a sostegno della clownterapia. “Questa terapia è una risorsa

preziosa per il nostro sistema sanitario e merita di essere approfondita e

sostenuta in modo strutturato”, ha sottolineato.

Moderata con competenza dal giornalista Gaetano Amatruda, la serata ha

permesso di affrontare il tema del sorriso come terapia da molteplici

prospettive, creando un dialogo vivo e coinvolgente tra i partecipanti.

L’avvocato Carmela Zuottolo ha chiuso l’incontro con un messaggio di

speranza e gratitudine: “Questa serata non è stata solo un evento, ma una

dimostrazione di come la solidarietà e l’impegno comune possano cambiare la

vita delle persone. Lavoreremo affinché questo tema continui a essere

sviluppato e sostenuto, perché il sorriso è davvero la medicina più

potente”.

Un evento che ha lasciato il segno, ricordando che prendersi cura degli

altri non è solo un dovere, ma un privilegio.

