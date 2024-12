(AGENPARL) - Roma, 11 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 dicembre 2024 FERRARA SUMMER FESTIVAL, MASSIVE ATTACK IN PIAZZA ARIOSTEA IL 19 GIUGNO 2025. L’APPUNTAMENTO SI AGGIUNGE AGLI ALTRI IN CALENDARIO: SLIPKNOT, JUDAS PRIEST, TANANAI

Ferrara, 11 dicembre – Il Ferrara Summer Festival 2025 si arricchisce di un evento imperdibile: i leggendari Massive Attack, uno dei gruppi più influenti e innovativi della scena musicale mondiale, saranno in concerto il 19 giugno 2025 in Piazza Ariostea a Ferrara. Un’occasione unica per vivere dal vivo la magia di una delle band che ha rivoluzionato il panorama musicale degli ultimi trent’anni. Massive Attack sono considerati gli inventori del genere trip hop, una fusione straordinaria di hip hop, soul, reggae, dub ed elettronica, che ha dato vita a sonorità profonde e cinematografiche. Con successi immortali come “Protection”, “Teardrop”, “Unfinished Sympathy”, “Angel” e “Karmacoma”, hanno lasciato un segno indelebile nella scena musicale globale. I loro album “Blue Lines” e “Mezzanine” sono stati inclusi nella celebre lista dei 500 migliori album di tutti i tempi dalla rivista Rolling Stone. La vendita dei biglietti per il concerto dei Massive Attack partirà il 11 dicembre, con una presale esclusiva per gli utenti registrati su My Live Nation. La registrazione è gratuita su livenation.it. La vendita generale inizierà il 13 dicembre 2023 alle ore 10:00 su livenation.it. Oltre alle date italiane di Slipknot e Judas Priest, il festival si arricchisce ulteriormente con la presenza dei Massive Attack, completando una line-up che promette di soddisfare i gusti di ogni appassionato di musica. Gli Slipknotsaranno protagonisti il 17 giugno 2025, con un’imperdibile data in Italia, mentre i Judas Priestsi esibiranno il 1° luglio 2025 a Ferrara, per celebrare il loro nuovo album “Invincible Shield”. Non solo rock e metal: il 11 luglio 2025 sarà la volta di Tananai, uno degli artisti più apprezzati del panorama musicale italiano, che si esibirà per l’unica data in Emilia Romagna del suo tour estivo. Ferrara Summer Festival 2025 sarà dunque un’estate all’insegna della musica live, con concerti imperdibili di artisti leggendari e nuovi talenti.

Ferrara Summer Festival

Ufficio Stampa Ilenia S.

http://www.ferrarasummerfestival.it/