Comunicato – Natale e la spesa dei vicentini

(AGENPARL) - Roma, 11 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 dicembre 2024 È stimata in 388milioni di euro la spesa dei vicentini per il mese di dicembre.

Vicenza prima in Veneto per numero di aziende che realizzano

prodotti e servizi legati alle festività

Se il Veneto si piazza al terzo posto in Italia per acquisti di prodotti e servizi tipici legati alle festività, Vicenza è la prima provincia veneta per numero di imprese la cui produzione è legata al periodo natalizio. A intercettare infatti i 388 milioni di euro che le famiglie vicentine spenderanno a dicembre in alimentari, bevande e altri prodotti e servizi tipici del Natale, sono le 6.463 imprese artigiane che danno lavoro a 25.339, oltre un terzo (37,5%) dell’artigianato vicentino. Aziende che operando in 47 settori negli ambiti di alimentare, bevande e ristorazione, cosmetica e benessere, moda, gioielleria e occhialeria, legno, mobili, vetro, ceramica e arredo-casa, stampa, editoria e fotografia, prodotti high tech, giochi e articoli da regalo e sportivi. I consumi maggiori a dicembre, come da tradizione, si concentreranno su prodotti alimentari e bevande per un totale di 242 milioni di euro. Prodotti proposti da 982 imprese artigiane di alimentare, bevande e ristorazione che occupano 5mila addetti.

Quanto alle vendite all’estero del comparto le cifre ammontano a 1,2 miliardi di euro nei 12 mesi terminanti a giugno 2024, rappresentando il 5,4% delle esportazioni manifatturiere ed il 4,3% del valore aggiunto provinciale, superiore alla media nazionale che è pari al 3,4%. In particolare, ammontano a 920 milioni di euro le vendite all’estero di alimentari e a 283 milioni di euro di bevande.

“I dati della spesa dei vicentini per il periodo natalizio confermano l’apprezzamento per i prodotti artigianali. Le famiglie scelgono qualità e filiere corte per quanto porteranno in tavola, o regaleranno, segno di una consolidata cultura del buono e ben fatto. Senza dimenticare che una prodotto artigiano risponde anche alle richieste del ‘su misura’ – il presidente del Sistema Alimentazione Confartigianato Imprese Vicenza, Oliviero Olivieri- Non a caso da qualche anno Confartigianato propone la campagna nazionale “Acquistiamo locale”, per promuovere l’acquisto di prodotti artigianali come supporto non solo per le nostre imprese, ma per l’economia locale. Vicenza inoltre propone anche GustArti in collaborazione con la Cooperativa Sociale Verlata per la valorizzazione del territorio. Anche per il 2024, quindi, è stato realizzata un’offerta di prodotti genuini delle aziende artigiane e agricole della provincia, allestiti e commercializzati con l’ausilio della Cooperativa. Un progetto che unisce da un lato il settore Alimentazione dell’artigianato locale, dall’altro un soggetto sociale che promuove il lavoro come strumento di inclusività, con il comune obiettivo di realizzare una serie di gustose proposte per le Feste”. Sempre nell’intento di promuovere le eccellenze locali si collocano anche gli eventi di VIArt, progetto per la promozione dell’artigianato artistico ed eno gastronomico. Ecco allora i tour alla scoperta dei birrifici locali o le proposte che uniscono musica e sapori antichi come le grappe (programma completo sul sito: http://www.viart.it).

Comunicato 152 – 11 novembre 2024