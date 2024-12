(ACON) BILANCIO. OK AULA ART 2: 8 MILIONI A COSELAG, 2 A INTERPORTO FERNETTI

(AGENPARL) - Roma, 11 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 dicembre 2024 Nuovi fondi per bando idrogeno e fotovoltaico. Opposizioni, s?

solo a emendamento Bullian

(ACON) Trieste, 11 dic – Un finanziamento di 8 milioni al

Coselag, il Consorzio di sviluppo economico locale dell’area

giuliana, destinato alla creazione di una infrastruttura locale

per sviluppare la base industriale e favorire l’attrazione di

nuovi investimenti, ? l’intervento di maggior peso economico

previsto attraverso gli emendamenti all’articolo 2, il primo

della manovra finanziaria a superare l’esame dell’Aula, con

un’approvazione a maggioranza (27 s?, 17 no e un’astensione).

Nello stesso emendamento di Giunta, illustrato in aula

dall’assessore alle Attivit? produttive e al Turismo Sergio

Emidio Bini, anche 2 milioni per l’Interporto di Trieste a

beneficio del comprensorio di Fernetti, al confine con la

Slovenia, destinati a realizzare una infrastruttura per lo

stoccaggio di merci sensibili.

Ritirati su richiesta di Bini o bocciati invece gli emendamenti

proposti dai consiglieri di minoranza, con l’eccezione

dell’intervento richiesto da Enrico Bullian (Patto per

l’Autonomia-Civica Fvg) sul turismo lento, che prevede di

potenziare con ulteriori 30mila euro i fondi per la conoscenza e

la fruibilit? dei cammini a piedi. Molte delle proposte

dell’Opposizione prevedevano infatti interventi relativi al

settore terziario, sul quale l’assessore ? al lavoro in vista di

una nuova legge che dovrebbe prendere forma entro il primo

semestre del prossimo anno.

Tornando alle variazioni proposte dalla Giunta, un finanziamento

di 500mila euro verr? concesso al Consorzio di sviluppo economico

del Friuli (Cosef) per realizzare una rotatoria in comune nella

zona industriale di Osoppo. Altri 150mila euro andranno alla

societ? Interporto Centro Ingrosso di Pordenone per studi di

fattibilit? delle politiche industriali regionali volte alla

rigenerazione dei poli industriali e delle aree dismesse. Nello

stesso emendamento sono previste alcune importanti variazioni

contabili che concernono i gi? annunciati interventi sul bando

per l’idrogeno (finanziato con 5 milioni) e sullo scorrimento del

bando per il fotovoltaico (5 milioni).

Di carattere normativo, e apprezzato esplicitamente da diversi

consiglieri di Opposizione (Massimo Moretuzzo, capogruppo del

Patto-Civica, e Furio Honsell di Open) l’emendamento di Giunta

che introduce premialit? nei bandi alle imprese con sede in Fvg

che riconoscano ai propri dipendenti aumenti retributivi legati a

contratti aziendali e accordi di secondo livello.

Un altro emendamento alla Collegata presentato dall’assessore

Bini concerne invece le norme sull’accesso al credito delle

imprese tramite i Confidi, allargandone il campo. La Regione

stipuler? inoltre un’unica convenzione-quadro per disciplinare i

rapporti con le Camere di commercio nell’ambito della delega di

funzioni prevista dalla legge.

Tutti gli emendamenti presentati dai consiglieri di Centrodestra

hanno ottenuto il via libera dell’Aula. Su iniziativa di Edy

Morandini (Fedriga presidente) viene confermato il contributo al

Cai Fvg per l’attuazione del programma di iniziative 2024. Sempre

Morandini ha chiesto e ottenuto di erogare in via anticipata il

90% dei contributi straordinari concessi nel 2024 alle sezioni

locali dell’Associazione nazionale alpini.

Il consigliere di FdI Stefano Balloch ha invece chiesto e

ottenuto contributi destinati alle guide turistiche per

l’acquisto di radiotrasmettitori con auricolari per le visite

guidate, per un importo di 24mila euro. Una proposta condivisa e

controfirmata anche da Marko Pisani (Ssk), che aveva presentato

un emendamento analogo.

Mauro Di Bert, capogruppo di Fedriga presidente, ? il primo

firmatario dell’emendamento che estende anche alle imprese gi?

costituite da giovani al di sotto dei 40 anni la misura prevista

dalla legge Sviluppimpresa e attualmente riservata alle sole

start-up: per questa finalit? vengono stanziati 2 milioni.

Markus Maurmair (FdI) ha invece ottenuto un contributo di 125mila

euro al Comune di Sesto al Reghena, in qualit? di capofila della

convenzione di coordinamento con l’associazione dei Borghi pi?

belli d’Italia, per attivit? di promozione e valorizzazione,

annunciando all’aula l’ingresso in questo club anche di Cividale

del Friuli e Spilimbergo.

Lo stesso Maurmair ? l’autore del primo di una serie di

emendamenti a PromoTurismo Fvg, che prevede un contributo di

200mila euro per l’organizzazione e la realizzazione di grandi

eventi. Con il medesimo obiettivo, altri 250mila euro sono stati