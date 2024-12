(AGENPARL) - Roma, 10 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 10 dicembre 2024 STELLANTIS, Sala (FI): Bene salvare posti di lavoro ma non si può aiutare solo Stellantis

(Roma, 10 mar) “Quella di Stellantis è una vecchia storia: già all’epoca della Fiat c’erano le proteste, poi lo Stato interveniva elargendo fondi e l’emergenza rientrava. Il mercato dell’automotive in Italia e in Europa è in profonda crisi – basti guardare l’esempio della Germania – e, purtroppo, Stellantis non ha fatto delle scelte che si sono dimostrate vincenti: anche in questo mercato, infatti, i prodotti vanno indovinati e così non è stato. Bisogna fare di tutto per salvare i posti di lavoro, ma non si può pensare di aiutare solo Stellantis: più giusto intervenire sull’intero comparto automotive, creare pari condizioni per tutti, sostenere la concorrenza e l’innovazione, sostenere il comparto – da cui dipende anche un’intera filiera di componentisti – solo dove c’è la necessità, accompagnando il rilancio”.

Lo ha dichiarato Fabrizio Sala, Deputato e Portavoce di Forza Italia Lombardia, durante il programma Tagadà in onda su La7.

