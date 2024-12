(AGENPARL) - Roma, 10 Dicembre 2024

mar 10 dicembre 2024 COMUNICATO STAMPA N.105 DEL 10 DICEMBRE 2024

SOTTOSCRITTO PROTOCOLLO D’INTESA E COLLABORAZIONE

TRA CNEL E CAMERA DEI DEPUTATI

Il CNEL e la Camera dei Deputati hanno sottoscritto oggi un Protocollo

d’intesa per una collaborazione volta allo sviluppo professionale e alla

formazione del rispettivo personale, alla condivisione delle pratiche

organizzative e al reciproco arricchimento del know-how e dei modelli

operativi. In particolare, la Camera dei Deputati assicurerà al CNEL

supporto tecnico-giuridico in relazione all’esercizio delle attribuzioni in

materia di iniziativa legislativa.

L’accordo prevede, inoltre, un costante scambio di dati e di informazioni a

supporto delle rispettive attività istituzionali, la realizzazione di attività

seminariali e di focus congiunti di approfondimento e lo studio di tecniche

di analisi dei dati basate sulle nuove tecnologie di intelligenza artificiale.

“Grazie al protocollo d’intesa – ha dichiarato il presidente del CNEL Renato

Brunetta – siglato oggi con la Camera dei Deputati, il CNEL potrà

ulteriormente rafforzare il proprio ruolo, recuperando in pieno e

valorizzando le prerogative istituzionali fissate dall’articolo 99 della

Costituzione e, in particolare, il potere di iniziativa legislativa. Proprio in

questi giorni stiamo lavorando alla messa a punto definitiva di una serie di

disegni di legge su tematiche di grande rilievo per il Paese, dalla tutela e

l’efficientamento delle risorse idriche, al welfare dei professionisti iscritti alla

gestione separata Inps, ai livelli e qualità dei servizi pubblici. Ringrazio,

quindi, il presidente della Camera Lorenzo Fontana per la disponibilità ad

avviare questa proficua collaborazione”.

