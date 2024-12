GANGI, EMERGENZA IDRICA DA PROTEZIONE CIVILE 98 MILA EURO PER ACQUISTO AUTOBOTTE DA 4MILA LITRI

(AGENPARL) - Roma, 10 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 10 dicembre 2024 *GANGI, EMERGENZA IDRICA DA PROTEZIONE CIVILE 98 MILA EURO PER ACQUISTO

Il Comune di Gangi, per fronteggiare l’emergenza idrica, avrà una sua

autobotte da 4mila litri. La protezione civile regionale ha assegnato al

comune madonita la cifra di 98 mila euro per l’acquisto di un’autobotte

nuova. Le scarse piogge e l’esiguo accumulo di acqua negli invasi hanno

indotto la giunta regionale di governo a dichiarare lo stato di crisi e di

emergenza nel territorio della regione finalizzato ad effettuare interventi

d’aiuto agli allevatori colpiti dalla siccità ma anche per potenziare i

servizi sostitutivi dell’acquedotto. *La decisione **per** mitigare i

disagi attraverso il potenziamento del servizio di autobotti a disposizione

non solo dei comuni, ma di tutto il dipartimento di Protezione Civile.*

Il comune di Gangi che in queste settimane è stato approvvigionato da

autobotti di Siciliacque e mezzi della protezione civile nelle scorse

settimane aveva formalizzato una richiesta al dipartimento della protezione

civile.

La consegna e la messa in esercizio del mezzo per uso potabile, della

capienza di 4mila litri, è prevista per le prossime settimane e comunque

entro il mese gennaio 2025.

“Questo rientra tra i vari interventi programmati dall’amministrazione

comunale per fronteggiare l’emergenza idrica – ha detto il sindaco di Gangi

Giuseppe Ferrarello – dalla ricerca di nuovi pozzi, alla riparazione delle

perdite, al rifacimento di tratti della conduttura o ancora la requisizione

del pozzo Castello per la distribuzione dell’acqua agli allevatori di

Gangi, ringrazio il governo regionale, il dirigente generale della

protezione civile Salvatore Cocina e il dirigente del servizio Antonino

Margagliotti per la solerzia e celerità nell’assegnare il mezzo”.