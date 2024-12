(AGENPARL) - Roma, 10 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 10 dicembre 2024 AUTO: TOSI (FI), “RECEDEREMO DAL VINCOLO DEL 2035 PER GLI ENDOTERMICI E PROCEDEREMO VERSO IL PRINCIPIO DELLA NEUTRALITA’ TECNOLOGICA”

“Questa crisi incide e impatta notevolmente sulla piccola e media impresa italiana. Il punto non è che le grandi dell’automotive non si sono attrezzate, così perdiamo di vista il vero problema. L’errore è stato imporre lo stop ai motori endotermici entro il 2035 da parte della Commissione europea e del Parlamento europeo della scorsa Legislatura. Abbiamo fatto un incontro due settimane fa con tutti i grandi capi dell’industria automotive europea e ci hanno chiesto di recedere da quel vincolo e lo faremo. Quel vincolo era figlio di una maggioranza con dentro i Verdi, oggi c’è un’impostazione diversa. Basta agli obblighi di togliere gli endotermici e di bloccare i biocomobustibii. Con l’elettrico ci mettiamo nelle mani della Cina che produce il 90% delle batterie. È folle consegnarsi alla Cina così. Diremo alle grandi case automobilistiche quali sono gli obiettivi e quale livello di abbattimento delle emissioni da raggiungere, ma col principio della neutralità tecnologica: ogni Paese può scegliere quale tecnologia adottare per raggiungere i parametri richiesti. No alle visioni ideologiche”. Così a L’Aria Che Tira su la 7, l’On. Flavio Tosi, eurodeputato di Forza Italia.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

