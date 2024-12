Aun 10 dic. 024 (Pag 1)

(AGENPARL) - Roma, 10 Dicembre 2024

mar 10 dicembre 2024 *Sentenza "Quarto Passo", la Presidente Proietti: "Umbria capace di

respingere le infiltrazioni delle organizzazioni criminali”*

(Aun) – Perugia, 10 dic. 024 – La Presidente della Regione Umbria

Stefania Proietti esprime “vicinanza alla magistratura e alla Procura

regionale e apprezzamento per l’esito del processo “Quarto Passo”,

conclusosi in primo grado con una sentenza che ha certificato per la prima

volta un consistente tentativo di infiltrazione delle organizzazioni

mafiose nel nostro territorio regionale”.

“La presenza nella nostra regione, tra i nostri imprenditori e tra i

cittadini, di forti anticorpi – rileva la Presidente -, la diffusa e

convinta fiducia sia nei confronti delle forze dell’ordine che della

magistratura, hanno consentito quel rapporto collaborativo indispensabile

per far sì che una inchiesta di tale ampiezza potesse, prima, smantellare

un insidioso radicamento nei nostri territori di una organizzazione

criminale e, successivamente, concludersi con un riconoscimento del lavoro

svolto dagli inquirenti anche in sede giudiziaria”.

“Un esito complessivo – sottolinea – che dimostra un’Umbria onesta che è

capace di respingere infiltrazioni di grandi organizzazioni criminali.

Occorre in ogni caso continuare a vigilare, e denunciare ogni fenomeno o

comportamento anomalo, collaborare con le forze dell’ordine e con la

magistratura, affinché sia sempre tenuto alto il livello della cultura

della legalità”.