Manovra, FdI: grande soddisfazione di Fratelli d’Italia per le integrazioni concordate

(AGENPARL) - Roma, 9 Dicembre 2024

Grande soddisfazione di Fratelli d’Italia per le integrazioni concordate oggi alla manovra. Tra queste la previsione di una flat tax al 5% sugli straordinari degli infermieri e l’introduzione, per la prima volta, di un compenso da 500 euro agli specializzandi di area sanitaria (veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, ecc.).

Importante l’esclusione del blocco del turn over per Forze di polizia, enti locali, personale ATA e ricercatori. Molto significativa l’attenzione riservata ai nuovi artigiani e commercianti con la riduzione del 50% del minimo contributivo Inps per i primi tre anni di attività. Confermata l’attenzione per il Sud, con un ulteriore finanziamento per la Zes unica e la ZES agricoltura.