Camera dei deputati: Agenda di domani martedì 10 dicembre 2024

(AGENPARL) - Roma, 9 Dicembre 2024

PRESIDENTE

📌11 Sala del Cavaliere – Stipula del Protocollo di collaborazione tra la Camera dei deputati e il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL)

📌15 Sala Mappamondo – Scambio di auguri con la Stampa parlamentare. 🎥 Diretta webtv qui: https://webtv.camera.it/evento/26884

AULA

📌11 seduta comune per elezione quattro giudici Corte Costituzionale. Chiama dai deputati

📌13 Dichiarazioni di voto fiducia sul Dl Ambiente, 14:40 prima chiama, 15:40-20 voti odg, dichiarazioni di voto e voto finale.

👉A seguire discussione generale su Dl Università

COMMISSIONI

📌10.15 e dopo Parlamento in seduta comune_Bilancio_Legge di bilancio (referente)

📌9.30_Attività produttive_audizioni in materia di economia dello spazio

📌9.30_Condizioni di lavoro_Maurizio Falco, commissario straordinario del Governo contro lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura

📌9.50_Attività produttive_audizioni sul polo industriale di Portovesme

📌10_Giustizia_Istituzione della Giornata in memoria delle vittime di errori giudiziari, audizioni di giuristi

📌10_Cultura_audizioni in tema di Modifica al codice dei beni culturali

📌10_Agricoltura_audizioni in tema di Xylella (rappresentanti Conferenza delle regioni)

📌10_Antimafia_Gennaro Maurizio Salese, Luogotenente C.S. dell’Arma dei Carabinieri, sul cd ‘dossieraggio’

EVENTI

📌10 Sala Matteotti. Presentazione del libro “Non Cancellarmi” di Angelo Ruta

(On. Di Biase)

📌14 Sala Regina. Convegno “La salute: un bene da difendere, un diritto da

promuovere”. (On. Cattoi)

📌17 Inaugurazione della mostra “Hannu Palosuo – Sancta Sanctorum” a cura di Cornelia Bujin (On. Mollicone)

CONFERENZE STAMPA

📌10 Presentazione “Operazione sociali condomini”. Erica Mazzetti

📌11.30 Pdl su etichettatura alimenti contenti latte crudo. Matteo Rosso

📌13 Cortometraggio “Il suono dell’ombra” contro i disturbi alimentari. Antonio Baldelli

📌16 Human Economic Forum. Giorgia Latini

📌19 Umanizzazione, progettazione e gestione di spazi di cura innovativi e sostenibili. Simona Loizzo