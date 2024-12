ATER, RISCOSSIONE COATTIVA, SI PASSA ALL’AZIONE

(AGENPARL) - Roma, 9 Dicembre 2024

IL COMMISSARIO IANNARILLI: “PAGHIAMO IL PREZZO DI GESTIONI SUPERFICIALI. RISCUOTERE COATTIVAMENTE PERMETTERÀ DI RISANARE LE CASSE E ASSICURARE SERVIZI AI CITTADINI”.

Avviate con successo le operazioni propedeutiche alla riscossione coattiva dei crediti. Costituito un gruppo di lavoro con un focus chiaro: ricerca, ricostruzione e analisi approfondita delle situazioni debitorie degli utenti. Un impegno gravoso ma cruciale per fornire dati certi e incontrovertibili destinati all’ente di riscossione al quale sarà affidato l’incarico.

È tempo di passare all’azione – afferma il Commissario straordinario -, come preannunciato e ribadito nelle campagne di comunicazione di questi mesi, dopo aver dato la possibilità agli utenti di regolarizzare la propria posizione debitoria, attraverso la rateizzazione delle somme, con piani che permettevano la dilazione fino a 72 mesi, hanno preso il via le necessarie operazioni propedeutiche per la riscossione coattiva.