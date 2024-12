9/12/2024 L’ASSESSORE COMUNALE ALLE POLITICHE DELLA SICUREZZA, CATERINA DE GAVARDO, HA PRESENTATO IL RINNOVO DELLA COLLABORAZIONE TRA POLIZIA LOCALE E GLI OPERATORI DELLA SICUREZZA SUSSIDIARIA

(AGENPARL) - Roma, 9 Dicembre 2024

PUBBLICO E PRIVATO IN SINERGIA PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO

La Polizia Locale e il coordinamento di Guardie Giurate a controllo del territorio

PREMESSA

Dall’agosto 2019 la Polizia Locale di Trieste, grazie ai fondi regionali per la sicurezza, ha

iniziato ad avvalersi del servizio di alcuni Istituti di vigilanza privata con l’obiettivo di

aumentare la percezione della sicurezza sul territorio tra i cittadini.

Fonti normative

Di seguito le disposizioni che stanno alla base del finanziamento del servizio:

sicurezza e ordinamento della Polizia Locale)

finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata per l’anno 2024);

• Sezione III del Programma citato (finanziamento di iniziative di sicurezza urbana

integrata, concernenti la collaborazione tra la polizia locale e gli operatori della

sicurezza sussidiaria);

• Decreto del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione

• Decreto del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione

Convenzione

Servizio Centrale Unica di Committenza e Provveditorato ed il R.T.I. (composto da SICURITALIA

IVRI S.P.A. – capogruppo mandataria – e SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA – impresa

mandante -) per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata, portierato e altri servizi a favore

delle Amministrazioni del Friuli Venezia Giulia.

Il Comune di Trieste/Polizia Locale rientra tra i soggetti che possono utilizzare la Convenzione

stipulata con il Fornitore.

IL SERVIZIO

Piano Operativo

Svolgimento dell’attività ausiliaria di vigilanza a presidio del territorio e supporto alla

cittadinanza e di vigilanza del patrimonio e dei beni comunali.

L’attività viene svolta in coordinamento con gli organi di Polizia Locale per esigenze

riguardanti esclusivamente:

a) tutela del patrimonio pubblico;

b) sorveglianza di luoghi pubblici;

c) comportamenti di disturbo alla quiete pubblica

Il servizio ha durata dalla stipula del contratto sino ad esaurimento del monte ore (indicativo

Nel 2024 sono stati stanziati ulteriori fondi che permetteranno di prorogare il servizio fino al

Nello specifico, il servizio riguarda:

RIVE, monitoraggio giornaliero, salvo presenza navi da crociera, in alternanza al

personale della Polizia Locale;

LUNGOMARE DI BARCOLA monitoraggio giornaliero (dal 15.06 al 15.09) nelle giornate

feriali e festive.

GIARDINI PUBBLICI, controllo perimetro ed interno con particolare attenzione alla

prevenzione di danneggiamenti di manufatti, giochi e piante; controllo su situazione di

degrado;

AREE URBANE A RISCHIO DEGRADO, controllo frequentazioni e prevenzione atti

vandalici

Caratteristiche

Le Guardie Giurate:

• non possono effettuare servizi di vigilanza generica e di controllo del territorio di

competenza esclusiva delle Forze dell’Ordine;

• non hanno alcun potere sanzionatorio né possono intervenire con azioni impositive o

repressive;

• in caso di problematiche di competenza delle Forze dell’Ordine, le guardie giurate

procedono a segnalare ogni situazione critica, anomala o potenzialmente pericolosa,

attivando gli organi della Polizia Locale per il tramite della Sala Operativa;

• l’Istituto di vigilanza provvede ad assicurare la tempestiva trasmissione di dati e

notizie di interesse, anche sulla base di eventuali segnalazioni pervenute.

Dati

Dal 2019 la Polizia Locale ha ricevuto dalle Guardie Giurate armate, in media dalle 25 alle 40

segnalazioni all’anno;

Ogni mese garantiscono mediamente 800 ore di controlli sul territorio.

In concreto le aree loro affidate sono i giardini pubblici e quelle zone che si sono evidenziate

per criticità di degrado o sicurezza urbana, anche su segnalazione dei cittadini.

Ad esempio, tra i giardini:

• Giardino Basevi;

• Giardino di via Orlandini;

• Giardino di via del Veltro;

• Giardino di via Montecchi.

Oppure:

• Scala dei Giganti

• via Bonomo in prossimità del centro commerciale “Il Giulia”

