*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*(ALL.FOTO) ATREJU, DE CORATO(FDI): «INAUGURATA A ROMA FESTA NAZIONALE DI

FRATELLI D’ITALIA. MERCOLEDI’ INTERVERRO’ PARLANDO DELLA VICENDA DI SERGIO

RAMELLI CON IL GIORNALISTA RAO».*

*Il gruppo di Parlamentari lombardi di Fratelli d’Italia, *

*tra cui il Deputato Riccardo De Corato, presente oggi ad Atreju*

Milano, 8 Dicembre 2024 – «Oggi è stata inaugurata Atreju 2024 al Circo

Massimo di Roma, la festa nazionale di Fratelli d’Italia, dove dal lontano

1998 anno della sua fondazione ho sempre partecipato. Mercoledì 11

Dicembre, alle ore 17:30 nella Sala Marco Polo, interverrò alla

presentazione del libro “Il tempo delle chiavi. L’omicidio Ramelli e la

stagione dell’intolleranza” di Nicola Rao, per parlare appunto del povero

Sergio che ebbi l’onore di conoscere negli anni del Fronte della Gioventù.

Sergio Ramelli è ricordato dai tanti giovani di destra come un simbolo

perché fu ammazzato ad appena 18 anni a pochi metri dalla sua casa

milanese, a colpi di chiave inglese, per la sola colpa di aver scritto un

tema all’istituto Molinari in cui denunciava i crimini delle Brigate Rosse,

che negli anni Settanta avvenivano anche a Milano. L’anno prossimo

ricorrerà il 50° anniversario della sua uccisione».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione

Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di

Centrodestra milanesi, *Riccardo De Corato.*