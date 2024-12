AGENDA CAMERA DI DOMANI, LUNEDì 9 DICEMBRE

(AGENPARL) - Roma, 8 Dicembre 2024

AULA

📌10.30 👉Disegno di legge ordinamento giurisdizionale (Separazione carriere)

👉Mozioni legalizzazione cannabis

👉Mozioni Corte penale internazionale

👉Mozione politiche industriali

👉Mozioni competitività europea e Rapporto Draghi

👉Proposta di legge Giornata nazionale prevenzione veterinaria

EVENTI

📌10 Sala Matteotti. Convegno: “La scuola comunità che cura: la PolisAnalisi per una metamorfosi dell’educazione”. On. Di Lauro

📌14 Aula dei gruppi Parlamentari. “The protection of children against online violence” (Delegazione italiana presso il Consiglio d’Europa). Diretta webtv

📌15.30 Sala della Regina “Luigi Broglio e il Progetto San Marco. Passato e futuro della corsa allo spazio”. Partecipa vicepresidente Mulè. Diretta webtv

📌16.30 Sala del Refettorio. cerimonia di consegna dei diplomi di frequentazione con merito del XXXVI Corso della Scuola di Scienza e Tecnica della Legislazione (2023-2024) dell’Istituto per la documentazione e gli studi legislativi (Isle). Presenti il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, e il questore della Camera, Paolo Trancassini. Diretta webtv

CONFERENZE STAMPA

📌10 Premio città delle donne. Federico Mollicone

📌11.30 Attualità. Stefano Benigni

📌16 Per una nuova etica dell’abitare. Andrea De Bertoldi e Alessandro Giglio Vigna

📌19 Presentazione “Formare nell’era dei social”. Fabio Porta