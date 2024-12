(AGENPARL) - Roma, 7 Dicembre 2024

sab 07 dicembre 2024 Vittime reati, Tutela e garanzia risarcimenti: Morrone (Lega), problema ricorrente, indispensabile figura garante nazionale

Roma, 7 dic. “Bene hanno fatto i senatori della Lega in commissione Giustizia Manfredi Potenti e Erika Stefani a sollevare il problema della tutela dei famigliari delle vittime di reato anche dal punto di vista economico. È da questa constatazione che recentemente abbiamo presentato una proposta di legge per l’istituzione dell’’Autorità nazionale Garante per la tutela delle vittime di reati’ che dovrebbe svolgere diverse funzioni tra cui fornire risposte adeguate alle vittime di reato, dando loro voce e rinnovato protagonismo. Si tratta dell’attuazione dei principi di una direttiva europea del 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti delle vittime di reato (recepita in Italia con il Decreto legislativo 15 dicembre 2015 n. 212) e che sarà prossimamente rafforzata sul piano dell’assistenza e della protezione delle vittime di reato. Il Garante avrà dunque il compito di farsi carico della vittima o dei suoi famigliari più stretti come soggetti meritevole di sostegno pubblico in conformità con il principio solidaristico che rappresenta un asse portante della nostra Costituzione. È infatti paradossale che proprio le vittime di reato, che non hanno scelto di essere vittime ma lo sono diventate loro malgrado, o le loro famiglie non abbiano garanzie di un sostegno pubblico, di una presa in carico come invece accade per altre categorie fragili e addirittura per chi è responsabile di condotte criminali anche molto gravi”.

Così in una nota il deputato Jacopo Morrone, segretario della Commissione Giustizia della Camera e delegato del Dipartimento Giustizia della Lega, primo firmatario della proposta di legge di istituzione del Garante nazionale per la tutela delle vittime di reati.