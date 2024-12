(AGENPARL) - Roma, 7 Dicembre 2024

STELLANTIS. COMBA(FDI), GOVERNO GIÀ AL LAVORO PER RISOLVERE QUESTIONE

“La cosa che mi fa sorridere è questo ritrovato interesse di Schlein e Conte sulle sorti dell’automotive in Italia e la necessità di tutelare i livelli occupazionali e l’intero indotto. Quando toccava a loro avere il timone del Governo non hanno fatto altro che sostenere a fari spenti strampalate teorie green che hanno messo in ginocchio tutto il settore . È grottesco che adesso chiedono l’istituzione di un fondo per l’automotive senza chiarire bene attraverso quali modalità di accesso e di gestione. Ma dicendo questo non fanno che evidenziare che non conoscono affatto l’argomento e che navigano a vista, considerato che coniano nostre idee. Infatti, lo scorso mese il sempre attento Ministro Urso ha presentato un progetto nel quale era prevista anche la creazione di un fondo ad hoc per sostenere il comparto. Una strategia che vuole puntare a riesaminare le modalità che porteranno allo stop ai motori endotermici nel 2035, ed adottare il principio della neutralità tecnologica per essere aperti ad una più vasta gamma di soluzioni per il rifornimento a basse emissioni dei veicoli. Per il Governo Meloni e per Fratelli d’Italia la priorità resta la tutela dei livelli occupazionali”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Fabrizio Comba componente della Commissione Attività Produttive e Industria della Camera.

