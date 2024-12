(ACON) NATALE. BORDIN A INAUGURAZIONE PRESEPE GRADO: ESPRIME MAESTRIE DEL FVG

(AGENPARL) - Roma, 7 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 07 dicembre 2024 (ACON) CITTA' DEL VATICANO, 7 dic – "Nel giro di pochi anni, il

Friuli Venezia Giulia torna ad essere protagonista in Piazza San

Pietro: prima con il presepe di Sutrio, ora con quello di Grado.

I visitatori provenienti da ogni angolo del mondo avranno

l’opportunit? di ammirare una Nativit? che incarna la maestria e

il talento degli artisti della nostra terra, autentici

ambasciatori delle peculiarit? del Friuli Venezia Giulia. Questo

straordinario legame con la comunit? regionale ? sempre il

principio ispiratore che guida i nostri artisti, capaci di

distinguersi ovunque”.

Con queste parole, il presidente del Consiglio regionale Mauro

Bordin ha sottolineato l’importanza della consegna della Nativit?

gradese, inaugurata nel pomeriggio in Piazza San Pietro. Una

cerimonia toccante, che ha compreso anche l’accensione del grande

albero ai piedi della basilica e a cui hanno partecipato, oltre

al presidente del Cr, al vicegovernatore Mario Anzil,

all’assessore Fabio Scoccimarro e ai diversi consiglieri

regionali presenti, coloro i quali hanno realizzato l’opera

frutto di un lavoro durato per ben due anni.

In mondovisione, ? stata svelata la grande struttura di

quattordici metri per trenta che, per la prima volta in piazza,

riproduce l’ambiente lagunare con tanto di bacino contenente 35

metri cubi di acqua, isolotti, spiagge, casoni, tra cui quello

che ospita la Sacra famiglia. Fanno da sfondo, fauna e flora

tipici gradesi e imbarcazioni come la batela a fondo piatto, che

porter? i Re Magi a destinazione.

“La laguna riprodotta in questa Nativit? – ha spiegato Antonio

Boemo, anima e organizzatore del progetto gradese – riporta uno

spaccato della vita del primo Novecento, quando gli isolotti

erano abitati da centinaia di persone che vivevano in povert?

soltanto di pesca. Anche le statue riprendono i colori della

laguna, della terra e della vegetazione. Sono stati due anni di

lavoro con una squadra di quaranta persone, tutti professionisti

e volontari. Questo ? il presepe della comunit? di Grado”.

