RICORDIAMO OGGI IN VIA GENTILE E AL KURSAAL

(AGENPARL) - Roma, 6 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 dicembre 2024 Oggi venerdì 6 dicembre alle ore 10.00, nella sala Guaccero del Consiglio

regionale, si terrà la prima riunione sulla nuova legge urbanistica

convocata dal consigliere regionale delegato, Stefano Lacatena.

Parteciperanno gli ordini professionali, le associazioni di categoria e

l’Anci Puglia.

*“Santa Claus is in the house”: appuntamento oggi 6 dicembre a Bari insieme

al presidente Emiliano per conoscere la leggenda di San Nicola/Santa Claus*

Si svolgerà *oggi venerdì 6 dicembre a Bari nel teatro Kursaal* Santa Lucia

(l.go Adua- Bari), con un punto stampa per i giornalisti alle ore *11.30*,

la presentazione delle azioni di valorizzazione turistica invernale,

focalizzate sulla figura di San Nicola, noto all’estero come Santa Claus.

Alle ore 12 avrà inizio l’evento con la proiezione del video “Santa Claus

is in the house” anche in lingue straniere. E sarà l’occasione per

approfondire la conoscenza di storia e leggenda di San Nicola/Santa Claus

con la lectio magistralis di Michele Bacci, professore ordinario di Storia

dell’arte medievale presso l’Università di Friburgo, in Svizzera.

Qui di seguito il programma dettagliato.

*PROGRAMMA “Santa Claus is in the house”*

*Ore 11.30*: Punto stampa per i giornalisti ed apertura all’accesso per i

partecipanti

*Ore 12:* Inizio evento

*DIALOGANO:*

◦ Padre Giovanni Distante, priore Basilica Pontificia San Nicola

◦ Michele Bacci, professore Storia Arte Medievale – Università di

Friburgo

◦ Alessandro Laterza, Editori Laterza

*INTERVENGONO*

◦ Michele Emiliano, presidente Regione Puglia

◦ Gianfranco Lopane, assessore al Turismo – Regione Puglia

◦ Aldo Patruno, direttore Dipartimento Turismo e Cultura – Regione

Puglia

◦ Luca Scandale, direttore generale Pugliapromozione

◦ Vito Leccese, sindaco metropolitano di Bari

◦ S. E. Mons. Giuseppe Satriano, arcivescovo metropolita di

Bari-Bitonto