Evento di lancio della Multifunction Console MFC14 in fibra di carbonio e del Calendario Aziendale 2025 di Elesia S.p.A.

(AGENPARL) - Roma, 6 Dicembre 2024

Si è svolto ieri l’evento organizzato da Elesia S.p.A. presso la prestigiosa Villa Giovannelli-Fogaccia, per presentare la nuova Multifunction Console MFC14, simbolo di innovazione e tecnologia, e il Calendario Aziendale 2025, sintesi perfetta di arte, design e sostenibilità.

La serata, condotta con maestria da Pietro Batacchi, Direttore di RID, ha accolto ospiti illustri provenienti dal mondo istituzionale, industriale e della stampa.

Sul palco a colloquiare con Batacchi, il Vicepresidente di Elesia, Fabio Saba, e l’AD di Planatech (controllata di ELESIA), Gianluca Poma.

Durante il suo intervento, Fabio Saba, ha spiegato la vision dell’azienda: “La nostra missione è supportare i cantieri e i system integrators nel processo di transizione green, proponendo soluzioni ultraleggere e altamente tecnologiche per i settori militare e civile. Grazie ai nostri prodotti dual use, stiamo contribuendo attivamente a ridurre il peso, l’impronta di carbonio e il consumo di carburante, aspetti fondamentali per le marine di tutto il mondo.”

L’AD di Planatech, Gianluca Poma, ha sottolineato che “tali risultati sono possibili grazie all’uso di materiali compositi ottenuti dalla combinazione di due o più componenti con proprietà fisiche o chimiche differenti, che, quando uniti, danno luogo a un nuovo materiale che offre performance superiori in una vasta gamma di applicazioni rispetto a quelle dei singoli componenti. Tali materiali” ha aggiunto Poma, “sono impiegati in una vasta gamma di settori grazie alle loro caratteristiche uniche, leggerezza, durabilità, resistenza alla corrosione e capacità di essere progettati per applicazioni specifiche.”

Il momento clou della serata è stato il svelamento della Multifunction Console MFC14, un prodotto che rappresenta il culmine di oltre 30 anni di esperienza nel settore. Saba ha descritto la console come: “la più leggera mai realizzata, con un peso di soli 65 chilogrammi. È estremamente scalabile e configurabile per diverse missioni operative, grazie anche alla possibilità di personalizzare i joystick e altre componenti. Questo prodotto è un vero e proprio passo avanti nella tecnologia di difesa, unendo innovazione, praticità e sostenibilità.”

La serata è proseguita con la presentazione del Calendario Aziendale 2025, una celebrazione della fusione tra arte e tecnologia. Ogni pagina del calendario combina capolavori artistici con i prodotti tecnologici di Elesia, riflettendo l’impegno dell’azienda verso una difesa sostenibile e responsabile.

“Questo calendario non è solo uno strumento pratico,” ha indicato Saba, “ma rappresenta il nostro modo di celebrare l’arte, la tecnologia e la collaborazione con i nostri partner e stakeholder, per costruire insieme un futuro più sostenibile.”

L’evento organizzato da DLC, leader nel settore degli eventi aziendali, si è concluso con un momento conviviale, in cui gli ospiti hanno avuto l’opportunità di approfondire le tematiche emerse e celebrare insieme il lancio di questi nuovi progetti.

Elesia S.p.A. conferma il suo ruolo di leader nel settore, proiettandosi verso il futuro con una visione chiara: supportare l’industria e i suoi stakeholder con soluzioni tecnologiche all’avanguardia che rispettano l’ambiente e valorizzano l’arte e il design.