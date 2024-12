COMUNICATO STAMPA – Protocollo d’intesa del Dipartimento della funzione pubblica con l’Arma dei Carabinieri: insieme per la valorizzazione del capitale umano

(AGENPARL) - Roma, 6 Dicembre 2024

Roma, 6 dicembre 2024 – È stato firmato oggi, 6 dicembre 2024, il Protocollo d’intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica e l’Arma dei Carabinieri per lo sviluppo di iniziative formative reciproche che possano valorizzare le risorse impegnate sia all’interno dell’Arma, sia in tutta la pubblica amministrazione.

Alla presenza del Capo Dipartimento della funzione pubblica, Dott. Paolo Vicchiarello e del Generale C.A. Giuseppe La Gala, l’ufficializzazione dell’intesa è stata ospitata all’interno di Palazzo Vidoni a Roma e avrà la durata di 36 mesi: un’occasione importante per realizzare il rafforzamento della leadership e sviluppare una cultura della performance e del valore pubblico, funzionale a rendere tutti gli ambiti della pubblica amministrazione sempre più efficienti e performanti, al servizio del cittadino.

L’iniziativa rientra nel quadro delle politiche e delle strategie di gestione e sviluppo delle risorse umane delineate nelle Direttive del Ministro per la pubblica amministrazione, Sen. Paolo Zangrillo, del 23 marzo e 28 novembre 2023 e nella Direttiva sulla formazione dell’Arma dei Carabinieri, che individuano la formazione come leva strategica per la produzione di valore pubblico, il raggiungimento degli obiettivi organizzativi, di sviluppo e crescita individuale delle persone. In questo quadro, lo sviluppo delle soft skills e delle competenze in materia di leadership giocano un ruolo fondamentale.

Per l’Arma dei Carabinieri, una tappa importantissima del percorso formativo è rappresentata dalla formazione avanzata, fase che rientra tra le più rilevanti scelte strategiche dell’Istituzione, volta al conseguimento dell’ineludibile predisposizione alla leadership utile all’assolvimento delle funzioni dirigenziali e quindi al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Il Protocollo sviluppa proprio questa specifica area conducendo all’acquisizione di elevate capacità di leadership tramite lo studio delle dimensioni comportamentali, emotive e mentali: un asset strategico nella gestione delle risorse umane, e più in generale, di un fattore ormai essenziale per affrontare le sfide e le grandi transizioni del futuro.

Con questo obiettivo, attraverso l’attuazione del Protocollo, verranno progettati, sviluppati e offerti corsi di formazione, conferenze, seminari ed eventi incentrati sui valori della leadership, che includeranno la capacità di superare i modelli stabiliti, raggiungere risultati e “far accadere le cose” con rapidità e determinazione. Inoltre, si promuoverà la capacità di riconoscere il potenziale nelle persone e costruire team ad alte prestazioni, identificando i talenti, assumendosi le responsabilità e cercando di essere un modello di integrità ed etica professionale per colleghi e collaboratori.

“A nome del Comandante Generale – dichiara il Generale C.A. Giuseppe La Gala – desidero esprimere la particolare soddisfazione dell’Arma per la sottoscrizione di questo importante protocollo che impegnerà le parti ad una proficua e costruttiva collaborazione soprattutto attraverso le rispettive professionalità che saranno reciprocamente impiegate nei percorsi formativi che ci si accinge ad avviare – in particolare nel campo della leadership e in favore dei quadri dirigenziali – per il rafforzamento e lo sviluppo della cultura della performance e del valore pubblico. È il segno della grande attenzione che le Istituzioni pongono verso i necessari processi innovativi e di modernizzazione della Pubblica amministrazione, avvertiti anche dall’Arma per restare continuamente al passo dei tempi e per poter convenientemente affrontare le sfide sempre più difficili e complesse che la società di oggi ci presenta senza sosta”.

“Questa collaborazione – conclude il Capo Dipartimento della funzione pubblica Dott. Paolo Vicchiarello – prosegue l’importante percorso intrapreso dal Dipartimento in attuazione degli atti di indirizzo del Ministro per la pubblica amministrazione. Stiamo attuando un processo di forte rinnovamento della Pubblica amministrazione che vede, nel rafforzamento delle competenze del personale, l’asset strategico indispensabile per far fronte alle sfide del presente e del futuro. Il nostro obiettivo è costruire una struttura innovativa, moderna, efficiente, capace di valorizzare e far crescere le professionalità presenti al suo interno per servire al meglio il Paese”.