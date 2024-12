(AGENPARL) - Roma, 6 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 dicembre 2024 Comunicato stampa – Martinengo: inaugurato l’Ospedale di comunità

È il primo attivato dalla ASST Bergamo Ovest, avrà 20 posti letto, una bassa intensità di cura, prevalentemente infermieristica, ed è stato realizzato grazie a più di 2,5 milioni di euro di fondi PNRR e Regionali direttamente imputabili.

È stato inaugurato questa mattina nel cuore della Pianura Orientale, a Martinengo, con la benedizione fatta da don Vittorio Bonati, un nuovo punto di riferimento per il benessere dei cittadini: l’Ospedale di Comunità (OdC), facente parte della rete dei servizi sociosanitari dell’ASST Bergamo Ovest, primo OdC dell’Azienda.

L’Ospedale di Comunità è una struttura sanitaria di ricovero della rete di assistenza territoriale prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR – e svolge una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, erogando servizi sanitari prevalentemente a carattere infermieristico, di breve durata e con assistenza medica programmata (1 medico presente 4,5 ore/die più 1 medico nel turno notturno, diurno festivo e prefestivo in forma di pronta disponibilità o reperibilità h24).

Si rivolge prioritariamente a pazienti che, a seguito di un episodio di acuzie minore o per la riacutizzazione di patologie croniche, necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica potenzialmente erogabili a domicilio, ma che necessitano di assistenza e sorveglianza sanitaria prevalentemente infermieristica continuativa, anche notturna (h24), perciò non erogabile a domicilio o a causa di inidoneità del domicilio stesso (per problematiche strutturali o familiari).

Questa tipologia di assistenza sanitaria contribuisce, da un lato, ad aumentare l’appropriatezza delle cure, dall’altro facilita il reinserimento al domicilio del paziente dopo un soggiorno in un contesto ospedaliero.

L’Ospedale di Comunità, così come si presenta oggi, è un’infrastruttura moderna e ben attrezzata, ubicata nel centro storico di Martinengo, in Piazza Maggiore, che si distingue per la sua capacità di offrire una risposta completa e integrata ai bisogni sanitari e sociali della popolazione facente capo a tutta la ASST Bergamo Ovest.

L’Ospedale si integra nella struttura a Martinengo dove è già attiva la Casa di Comunità Hub, dal gennaio 2023. A tale struttura farà riferimento la CdC Spoke prevista a Cologno al Serio, in fase di progettazione.

La struttura è dotata di 20 posti letto, suddivisi tra stanze doppie e singole, che ospiteranno pazienti che necessitano di cure specifiche in un ambiente protetto, senza la necessità di ricorrere a ricoveri in ospedali per acuti.

L’OdC accoglierà:

– i pazienti dimessi dai reparti di degenza dell’Ospedale di Treviglio-Caravaggio e di Romano di Lombardia (o da altri Ospedali per acuti), su segnalazione degli stessi reparti, dalle COT o dai Pronti Soccorso;

– utenti segnalati dal medico di medicina generale e dai medici di continuità assistenziale provenienti, perciò, dal proprio domicilio, affetti da patologie croniche e/o fragili con insorgenza di problematiche acute minori o riacutizzazioni che non necessitano di ricovero in un Ospedale per acuti, ma per i quali non risultano sufficienti gli interventi di supporto forniti dal territorio.

Come si accede all’OdC

L’ingresso nell’Ospedale di Comunità può avvenire:

· su segnalazione del Reparto ospedaliero di dimissione

· su segnalazione del Pronto Soccorso

· su segnalazione della Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.) dei Distretti

· su segnalazione del Medico di Medicina Generale

I paziente dovranno essere residenti in uno dei Comuni della nostra ASST.

Fondi

– Importo “Altri Fondi Regionali” – 240.049,08 €

– Importo “Conto termico” – Fondo statale 54.847,00 €

– Importo “FOI (Fondi per opere indifferibili – fondi nazionali erogati per fronteggiare l’aumento dei prezzi)” – 105.482,49 €

A questi si aggiunge una quota parte del finanziamento di 383.400,00 € erogato con la DGR X/7767 del 2018, utilizzato per il miglioramento sismico di tutto il complesso (compresa la Casa di Comunità, la comunità Protetta e il SerD).

Personale assegnato all’Ospedale di Comunità di Martinengo

– 6 infermieri (H24, 7gg su 7)

– 10 OSS (H24, 7gg su 7)

– 1 infermiere incaricato di funzione “Responsabile organizzativo aziendale territoriale” cui è affidato il coordinamento dell’OdC

– 1 infermiere case manager con funzione del coordinamento del percorso individuale del paziente e del suo caregiver.

– 1 medico in presenza 4,5 ore/die, dal lunedì al sabato

– 1 medico nel turno notturno (20-8) e diurno festivo e prefestivo in forma di pronta disponibilità o reperibilità h24

– A chiamata è presente 1 fisioterapista per tutta l’attività di recupero funzionale (l’OdC è dotato anche di Palestra)

– A chiamata è presente 1 assistente sociale della CdC

– A chiamata sarà possibile far intervenire in presenza o, in futuro, in televisita/teleconsulto, specialisti medici

A pieno regime turneranno n° 4 medici, due dipendenti e due LLPP.

La responsabilità gestionale dell’OdC è in capo al Direttore del Distretto Pianura Orientale, Dott.ssa Gisella Guerrini.

La responsabilità clinica dei pazienti è affidata al Dr. Antonino Chiarello, Resp. SS Cure Sub Acute dell’Ospedale di Romano di Lombardia.

Dichiarazioni

Giovanni Palazzo – Direttore Generale ASST Bergamo Ovest -: “ Siamo orgogliosi di dar vita ad una nuova struttura che rientra nel percorso di potenziamento della nostra rete del territorio. Sarà un ospedale inserito nel territorio, che lavorerà in stretto collegamento con l’ospedale di Romano. Il taglio del nastro odierno anticipa di pochi giorni l’apertura vera e propria che sarà giovedì 19 dicembre. Un grazie a tutti i professionisti che hanno lavorato al progetto e alla Regione che ci accompagna nel contribuire a dare vita a nuovi servizi a beneficio dei cittadini ”

Claudia Maria Terzi – Assessore Regione Lombardia alle Infrastrutture e Opere pubbliche

“Inauguriamo oggi una struttura completa: Ospedale di comunità, Casa di comunità e Serd, tanti servizi insieme, offerti alla cittadinanza di Martinengo e alla popolazione tutta della ASST Bergamo Ovest. Ringrazio il Direttore e tutti gli operatori che hanno lavorato e lavoreranno quotidianamente in questa struttura guidati da passione e professionalità”.

Paolo Franco – Assessore Regione Lombardia alla Casa e Housing sociale

“Il mio primo ringraziamento va alla numerosa pattuglia di consiglieri regionali; la loro folta presenza attesta quanto siano attenti a questi argomenti. Si completa oggi un Polo importante, con un nuovo concetto di ospedalizzazione; per raggiungere questo obiettivo abbiamo fatto fronte comune per intercettare nuovi fondi finalizzati a queste tipologie di servizi (OdC e CdC). È una presenza importante che fa capire che le strutture ci sono, il personale c’è, i direttori ci sono: tutti uniti con la ferma volontà di portare avanti i servizi di prossimità ai cittadini del territorio”.

Barbara Caimi – Direttore SocioSanitario ATS Bergamo – “Ringrazio tutti i collaboratori e i colleghi della Bergamo Ovest, in primis il Dottor Tronconi, con il quale avevo fatto un primo sopralluogo a giugno e vedere ora l’ospedale finito mi inorgoglisce: è stato fatto un lavoro immenso da tutti. Adesso inizia il bello, attendiamo i malati fragili che saranno seguiti così a 360 gradi”.

Busetti Pasquale – Sindaco Comune di Martinengo – “ Questo ospedale è un orgoglio, non solo per la funzione che svolgerà per i nostri cittadini, ma il anche per il calore che si respira tra queste mura, in questi professionisti”

Pietro Tronconi – Direttore SocioSanitario ASST Bergamo Ovest -: “L’Ospedale di Comunità accoglierà pazienti, prevalentemente anziani, con patologie clinicamente stabilizzate, prognosi definita, ricoverati e dimissibili dagli Ospedali “per acuti” di Treviglio e Romano (ma anche da altri Ospedali limitrofi), ma ancora in condizioni cliniche che non ne permettono il rientro e l’assistenza al proprio domicilio, o segnalati dai propri MMG. L’OdC diventa, così, un’importante valvola di sfogo per i caregivers in quanto il paziente può restare in una struttura a bassa intensità di cura, consentendo alle famiglie di avere il tempo necessario per adeguare l’ambiente domestico alle nuove esigenze del proprio caro”

All’inaugurazione, erano altresì presenti: l’Onorevole Alessandro Sorte, i Consiglieri Regionali Roberto Anelli, Jonathan Lobati, Pietro Macconi, Giovanni Francesco Malanchini, Ivan Rota, il Presidente della Conferenza dei Sindaci dell’Asst Bg Ovest Juri Fabio Imeri, accompagnato dalla Vicepresidente Caterina Vitali, il presidente del Distretto Pianura orientale, Andrea Rota e il Presidente dell’Ambito Gianfranco Gafforelli, oltre a numerosi dipendenti dell’Asst stessa.

ALTRE INFORMAZIONI

Categorie principali di pazienti eleggibili

– pazienti fragili e/o cronici, provenienti dal domicilio, per la presenza di riacutizzazione di condizione clinica preesistente, insorgenza di un quadro imprevisto, in cui il ricovero in ospedale risulti inappropriato;

– pazienti, prevalentemente affetti da multimorbidità, provenienti da struttura ospedaliera, per acuti o riabilitativa, clinicamente dimissibili per conclusione del percorso diagnostico terapeutico ospedaliero, ma con condizioni richiedenti assistenza infermieristica continuativa;

– pazienti che necessitano di assistenza nella somministrazione di farmaci o nella gestione di presidi e dispositivi, che necessitano di interventi di affiancamento, educazione ed addestramento del paziente e del caregiver prima del ritorno al domicilio;

– pazienti che necessitano di supporto riabilitativo-rieducativo, il quale può sostanziarsi in: valutazioni finalizzate a proporre strategie utili al mantenimento delle funzioni e delle capacità residue (es. proposte di fornitura di ausili); supporto ed educazione terapeutica al paziente con disabilità motoria, cognitiva e funzionale; interventi fisioterapici nell’ambito di Percorsi/PDTA/Protocolli già attivati nel reparto di provenienza e finalizzati al rientro a domicilio.

Durata del ricovero

Il ricovero presso l’OdC deve avere una durata non superiore a 30 giorni. Solo in casi eccezionali e comunque motivati dalla presenza di situazioni cliniche non risolte la degenza potrà prolungarsi ulteriormente.

Dotazioni informatiche

Le dotazioni informatiche sono state acquisite tramite contratto di fleet management (servizio attivo da cinque anni, reso disponibile a fronte di adesione a gara Regionale). Per quanto riguarda i software, saranno utilizzate piattaforme già presenti in Azienda, adeguatamente configurate per gestire le peculiari caratteristiche proprie del modello Ospedale di Comunità.

Apparecchiature biomedicali

– aspiratore chirurgico: 382,60 Euro

– elettrocardiografo: 2.725,80 Euro

– defibrillatore DAE: 1.218,78 Euro

apparecchiature i cui costi sono stati imputati sul finanziamento Pnrr (decreto 11696 del 2022).

– I solleva-malati a soffitto sono stati installati nell’ambito dei lavori finanziati anch’essi con fondi PNRR.

Arredi – fondi Regionali assegnati dalla DGR XI/6426/2022