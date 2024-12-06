C.S. 37/2024 – S.S. 36 “Del Lago di Como e Dello Spluga” e S.S. 340 “Regina” – Un confronto con le istituzioni sulle criticità e sulle prospettive

(AGENPARL) – ven 06 dicembre 2024 VENERDÌ 13 DICEMBRE 2024
ORE 16.45
SALA CONFERENZE – OPERA DON GUANELLA
VIA DON GUANELLA
NUOVA OLONIO
STATALE 36
SMOTTAMENTO DELLA GALLERIA
MONTE PIAZZO
LAVORI SULLA “S.S. REGINA”
CRITICITA’ E CONSEGUENZE
CONFRONTO E DIBATTITO CON LE ISTITUZIONI
LOCALI, GLI IMPRENDITORI VALTELLINESI
E DELL’ALTO LARIO E IL PUBBLICO
PROGRAMMA
1. INTERVENTO (IN VIDEO COLLEGAMENTO) DEL
PROF. ING. SEBASTIANO PELIZZA – DOCENTE
EMERITO POLITECNICO DI TORINO
2. STATO DI FATTO DELLA GALLERIA “MONTE
PIAZZO” – GEOLOGO DOTT. CLAUDIO DEPOLI
CON LA PARTECIPAZIONE DI:
MASSIMO SERTORI ASSESSORE REGIONALE
SILVANA SNIDER CONSIGLIERA REGIONALE
ING. NICOLA PRISCO DI ANAS
MODERATRICE: DOTT.SSA GIANELLI MARIAGRAZIA
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI GRAVEDONA ED UNITI
AL TERMINE RINFRESCO
In collaborazione con Confartigianato Imprese Sondrio, Confindustria Lecco e Sondrio
reallygreatsite.com
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