Close Menu
Trending
venerdì 6 Dicembre 2024
Abbonati
Abbonati
Lombardia

C.S. 37/2024 – S.S. 36 “Del Lago di Como e Dello Spluga” e S.S. 340 “Regina” – Un confronto con le istituzioni sulle criticità e sulle prospettive

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 6 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 dicembre 2024 VENERDÌ 13 DICEMBRE 2024
ORE 16.45
SALA CONFERENZE – OPERA DON GUANELLA
VIA DON GUANELLA
NUOVA OLONIO
STATALE 36
SMOTTAMENTO DELLA GALLERIA
MONTE PIAZZO
LAVORI SULLA “S.S. REGINA”
CRITICITA’ E CONSEGUENZE
CONFRONTO E DIBATTITO CON LE ISTITUZIONI
LOCALI, GLI IMPRENDITORI VALTELLINESI
E DELL’ALTO LARIO E IL PUBBLICO
PROGRAMMA
1. INTERVENTO (IN VIDEO COLLEGAMENTO) DEL
PROF. ING. SEBASTIANO PELIZZA – DOCENTE
EMERITO POLITECNICO DI TORINO
2. STATO DI FATTO DELLA GALLERIA “MONTE
PIAZZO” – GEOLOGO DOTT. CLAUDIO DEPOLI
CON LA PARTECIPAZIONE DI:
MASSIMO SERTORI ASSESSORE REGIONALE
SILVANA SNIDER CONSIGLIERA REGIONALE
ING. NICOLA PRISCO DI ANAS
MODERATRICE: DOTT.SSA GIANELLI MARIAGRAZIA
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI GRAVEDONA ED UNITI
AL TERMINE RINFRESCO
In collaborazione con Confartigianato Imprese Sondrio, Confindustria Lecco e Sondrio
reallygreatsite.com

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl