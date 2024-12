(AGENPARL) - Roma, 6 Dicembre 2024

6 DICEMBRE

AGRICOLTURA, ALFONSI: OLIO CASTEL DI GUIDO RICONOSCIUTO COME PRODOTTO IGP-

15 dicembre grande festa popolare.

Oggi, l’olio biologico novello prodotto dall’azienda agricola comunale

“Castel di Guido” ha ricevuto la certificazione IGP Roma.

“Si tratta di un’attestazione che valorizza la qualità dell’uliveto, del

territorio e del personale dell’azienda, aggiungendo un tassello importante

al lavoro che stiamo conducendo per tutelare l’ agroromano. Questo

risultato testimonia quanto i prodotti del nostro territorio possano essere

eccellenze riconosciute e volano di sviluppo economico e turistico.

Un’agricoltura biologica e di qualità contribuisce in modo determinante a

tutelare anche l’ambiente, il suolo e il paesaggio” ha dichiarato

l’Assessora all’ Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi.

“Per celebrare il prodotto” continua Alfonsi “il prossimo 15 dicembre,

dalle 10 alle 17, organizzeremo presso l’Azienda Agricola di Castel di

Guido, una festa di Natale che, oltre a essere occasione per uno scambio di

auguri sarà un’apertura straordinaria dell’Azienda per farla conoscere

meglio a tutti i cittadini.

In quella sede organizzeremo, inoltre, una vendita straordinaria dell’olio

novello biologico, visto il grande interesse riscontrato tra i cittadini a

seguito della raccolta delle olive svoltasi lo scorso 31 ottobre, a cui ha

partecipato anche il Sindaco Gualtieri.

La giornata vedrà la partecipazione delle Associazioni del territorio che

animeranno la piazza del Borgo, visite guidate dell’azienda, curate dal

personale e degustazioni dell’olio con visite in uliveto, curate

dall’Associazione Città dell’Olio.

In particolare, i più piccoli potranno conoscere i prodotti della terra, il

lavoro dei butteri e vedere da vicino le vacche frisone che producono in

parte il latte della Centrale di Roma e le maremmane che alleviamo. Sarà

presente anche un punto ristoro dove offriremo in degustazione prodotti e

vino locali”.