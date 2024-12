(AGENPARL) - Roma, 6 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 dicembre 2024 150 anni dell’Ordine forense, Greco (Cnf) rilancia il ruolo degli avvocati nella Costituzione

Roma, 6 dicembre 2024 – Si è concluso questa mattina, presso l’Auditorium della Tecnica a Roma, il convegno celebrativo organizzato dal Consiglio nazionale forense per i 150 anni della legge istitutiva dell’Ordine degli avvocati. Presenti in sala oltre 700 avvocati provenienti da tutta Italia.

Al termine della tavola rotonda, moderata dal giornalista Francesco Giorgino alla quale hanno partecipato i parlamentari Maria Elena Boschi (Italia Viva), Valentina D’Orso (Movimento 5 Stelle), Pietro Pittalis (Forza Italia), Debora Serracchiani (Partito Democratico), Erika Stefani (Lega Salvini Premier) e Carolina Varchi (Fratelli d’Italia), il presidente del Consiglio nazionale forense, Francesco Greco, ha ribadito che “n on c’è democrazia senza gli avvocati. Essi sono pilastri dello Stato di diritto, garanti di una società in cui i diritti non sono solo proclamati, ma effettivamente tutelati”.

“Per questa ragione – ha aggiunto e concluso Greco – non posso che sottolineare con soddisfazione l’attenzione mostrata dal ministro Nordio nel suo intervento verso i temi cari all’avvocatura: il ruolo degli avvocati nei consigli giudiziari, la centralità del riequilibrio tra avvocati e magistrati, e la necessità di una riforma che sancisca il definitivo riconoscimento dell’avvocato in Costituzione. Ho apprezzato inoltre la convergenza manifestata dai parlamentari di maggioranza e opposizione durante la tavola rotonda. Dalle loro dichiarazioni, abbiamo recepito una concreta disponibilità al dialogo con l’avvocatura e con il Cnf per avviare quelle riforme indispensabili alla modernizzazione della giustizia, a partire proprio dall’inserimento del ruolo dell’avvocato nella Carta costituzionale”.

All’evento centrale delle celebrazioni per i 150 anni dell’Ordine sono intervenuti i rappresentanti delle istituzioni, tra cui il vicepresidente della Corte costituzionale Giulio Prosperetti, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, in rappresentanza del Governo, e il viceministro Francesco Paolo Sisto.

Hanno inoltre partecipato Pasquale D’Ascola, presidente aggiunto della Corte Suprema di Cassazione, Guido Carlino, presidente della Corte dei Conti, Francesco Salzano, Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione, e l’Avvocato Generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli. Ha chiuso i lavori il presidente emerito della Corte costituzionale, Giovanni Maria Flick, con una lectio magistralis sul futuro dell’avvocatura, offrendo un’analisi prospettica sulle sfide e le opportunità che attendono la professione.

FOTO IN ALLEGATO

Consiglio Nazionale Forense