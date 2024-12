(AGENPARL) - Roma, 4 Dicembre 2024

**Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano**

Comunicato del 04/12/2024, ore 09:05

Consigliera di parità

PROMEMORIA PER I MEDIA: DOMANI l’Osservatorio consegna alla Giunta le richieste su lavoro, mobilità, turismo

**Domani, giovedì 5 dicembre, a partire dalle ore 11.00, l’Osservatorio provinciale sui diritti delle persone con disabilità presenterà e consegnerà ai componenti della Giunta le richieste strategiche ambiti lavoro, mobilità ed accessibilità nonché cultura, tempo libero, sport e turismo.**

Si terrà DOMANI, giovedì 5 dicembre 2024, la terza seduta dell‘Osservatorio provinciale sui diritti delle persone con disabilità in questa legislatura. Nel corso di questa seduta verranno consegnate alle/agli assessore/assessori competenti le richieste strategiche negli ambiti:

Lavoro,

mobilità e accessibilità, nonché

cultura, tempo libero, sport e turismo

Programma:

Ore 11.00:

Presentazione e consegna delle richieste

Luogo: Sala di rappresentanza del Consiglio provinciale

Consegna a:

Magdalena Amhof, Assessora a Europa, Lavoro e Personale

Daniel Alfreider, Vicepresidente della Provincia, Assessore a Istruzione, Formazione e Cultura ladina, Infrastrutture e Mobilità

Luis Walcher, Assessore a Agricoltura, Foreste e Turismo

Le richieste sono state elaborate dall’osservatorio e formano parte essenziale dell’attuazione della legge provinciale n. 7/2015.

Ore 12.15:

Incontro con il Team Alto Adige – Special Olympics Italia

con Martha Stocker, presidente del Team Alto Adige – Special Olympics Italia ed assessora emerita al sociale e altri

Luogo: Sala di rappresentanza del Consiglio provinciale

Invito ai media:

Siete cordialmente invitati a partecipare all’incontro e a riferire sulla consegna delle richieste e sul successivo incontro.

Saremo lieti della Vostra partecipazione e saremo lieti di rispondere alle vostre domande:

Osservatorio provinciale sui diritti delle persone con disabilità

presso l’ufficio della Consigliera di parità

39100 Bolzano, via Cavour 23c

email:

**OSS**

