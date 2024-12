FRANCIA, SALVINI: “BARNIER È COME MONTI, PARIGI FERITA DA MALGOVERNO MACRON”

(AGENPARL) - Roma, 4 Dicembre 2024

“Barnier ha presentato una Legge di Bilancio in stile-Monti che non serviva alla Francia e ai francesi. La sfiducia è anche il frutto di sette anni di malgoverno arrogante di Macron che ha fatto di tutto per impoverire e ferire il suo popolo. Gli amici Le Pen e Bardella hanno scelto un atto d’amore per il proprio Paese”. Così Matteo Salvini.