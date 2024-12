(AGENPARL) - Roma, 4 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 04 dicembre 2024 De Maria (PD). Fascismo. Bene primo indennizzo per una vittima delle stragi nazifasciste.

“Il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base del Decreto 36/2022 voluto dal Governo

Draghi, ha accreditato l’indennizzo in favore dei discendenti di Metello Ricciarini, trucidato insieme ad altri 243 cittadini inermi nella Strage nazifascista di

Civitella in Val di Chiana del 29 giugno 1944. È il primo caso di concreta applicazione del provvedimento che prevede i risarcimenti per le vittime degli eccidi nazifascisti e per i loro familiari. È un passo importante. Avevo presentato recentemente un’interrogazione parlamentare per sollecitare il governo a mettere in campo tutte le iniziative di competenza per rendere applicabile quella previsione normativa, anche dopo essermi confrontato con l’Associazione dei familiari delle vittime di Marzabotto. Bene questo prima passo ma ora si prosegua in questa direzione, assolvendo un dovere morale verso chi è stato vittima innocente della barbarie degli occupanti nazisti e del regime fantoccio della Repubblica Sociale”.

Così Andrea De Maria, deputato PD, ex Sindaco di Marzabotto.

Roma, 4 dicembre 2024

Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Camera dei Deputati

per approfondimenti consultare il nostro sito: http://www.deputatipd.it