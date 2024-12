(AGENPARL) - Roma, 4 Dicembre 2024

*BELLOMO (LEGA): DECARO DENUNCI IL PENTITO PER CALUNNIA O DIFFAMAZIONE*

“Di fronte ad accuse reiterate così gravi, come quella di aver incontrato

il fratello di un boss del clan Parisi e di aver trovato un accordo per un

sostegno elettorale in cambio di un posto di lavoro in una azienda

municipalizzata per il nipote di un noto esponente della stessa

organizzazione criminale, “il non ancora candidato governatore” Decaro non

può e non deve limitarsi a una semplice nota stampa di smentita. Quello che

si rende necessario per l’ex sindaco di Bari, di fronte a un’ipotesi di

relazioni così pericolose, condite per di più da corruzione elettorale, è

una sola cosa: denunciare per calunnia o diffamazione il pentito che fa

affermazioni che gettano un’ombra sinistra sull’onorabilità di un uomo che

si professa, fino a prova contraria, modello di legalità. Non abbiamo

motivo di dubitare che il pentito abbia testimoniato per due volte il

falso, ma quello che stupisce è che il votatissimo europarlamentare del Pd

non abbia avvertito l’esigenza, pur in presenza di una forse frettolosa

archiviazione, di rivolgersi alla giustizia per tutelare la sua immagine da

chi l’ha infangata. Tutto il resto sono chiacchiere e cattivo melodramma”.

Lo dichiara il deputato della Lega, Davide Bellomo, componente della

Commissione Giustizia della Camera.

