(AGENPARL) - Roma, 3 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 dicembre 2024 ++ RPT CON TESTO CORRETTO ++

STELLANTIS. GASPARRI (FI): TAVARES NON CI MANCHERA’, ESTERREFATTI PER COMPENSO

“Ancora una volta le sorti di un gruppo industriale fondamentale nella storia italiana si incrociano con preoccupazioni occupazionali e prospettive di carattere più generale. Il gruppo di Forza Italia ha giudicato sprezzanti e inaccettabili alcuni atteggiamenti anche nei confronti del Parlamento e delle istituzioni da parte del gruppo Stellantis. Condivido le parole del segretario della Cisl, Sbarra, che sta dimostrando grande saggezza e concretezza in linea con le tradizioni del sindacato che guida. Tavares non ci mancherà, anche perchè non abbiamo visto risultati fantasmagorici e siamo come tutti esterrefatti di fronte ai compensi finali di cui si favoleggia. Saranno pure frutto di accordi contrattuali, ma bisogna anche valutare i risultati. Certi manager vengono super premiati quando i risultati sono importanti. Marchionne a suo tempo ebbe grandi meriti perché diede un indirizzo a un gruppo industriale fondamentale nella storia italiana che usciva da anni difficili. Adesso, francamente, se si dovesse fare una valutazione costi-benefici, probabilmente dovrebbe essere Tavares a lasciare qualche soldo nelle casse del gruppo Stellantis”. Lo ha dichiarato il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, intervenendo in Aula.