(AGENPARL) - Roma, 3 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 dicembre 2024 Roma, Meleo (M5S): “Per la sicurezza stradale sperimentare i cuscini berlinesi”

“La sicurezza stradale non si ottiene semplicemente con l’inasprimento delle pene. Servono interventi autenticamente infrastrutturali: noi del M5S vogliamo per Roma una mappatura delle aree a maggior rischio incidentalità, dove creare delle Zone 30 a tutela di scuole, ospedali, incroci pericolosi e altri luoghi sensibili.

Fatto ciò, una possibile soluzione per tutelare i cittadini più fragili può essere il cosiddetto “cuscino berlinese”. Si tratta di una sorta di dosso quadrato, realizzato in gomma, che non occupa tutta la carreggiata ma solo uno spazio pari all’asse di un’automobile. Ciò gli permette di essere efficace pur senza ostacolare il passaggio di bus, mezzi di soccorso e biciclette.

Il cuscino berlinese non è ancora regolamentato in Italia, e per sperimentarlo è necessario avviare un’interlocuzione con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Alcune città, come Bologna, Torino e Bari, stanno già provvedendo; la Capitale non deve farsi attendere.

Per questo il M5S ha depositato una mozione in Assemblea Capitolina per chiedere l’immediata mappatura delle principali zone di rischio nei Municipi e avviare la sperimentazione dei cuscini berlinesi. La carenza di sicurezza stradale è purtroppo uno dei grandi problemi di Roma: dobbiamo usare tutti i mezzi all’avanguardia per affrontarlo”.

Così in una nota Linda Meleo, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Campidoglio.