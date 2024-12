Macron esclude le dimissioni nonostante il rischio di caduta del governo Barnier

(AGENPARL) - Roma, 3 Dicembre 2024

Il presidente francese Emmanuel Macron ha escluso categoricamente l’ipotesi di dimettersi, nonostante l’imminente voto di sfiducia contro il primo ministro Michel Barnier, previsto per mercoledì. Questo voto potrebbe portare alla caduta del secondo governo macronista in meno di un anno, aggravando la crisi politica in Francia.

Durante una visita ufficiale in Arabia Saudita, mentre a Parigi il clima politico si fa sempre più incandescente, Macron ha ribadito la sua determinazione a portare a termine il mandato presidenziale, che scadrà nell’aprile 2027. In un’intervista a Le Figaro, il presidente ha dichiarato:

“Sono stato eletto due volte dal popolo francese. Ne sono estremamente orgoglioso e onorerò questa fiducia con tutta l’energia che ho, fino all’ultimo secondo, per essere utile al Paese”.

Il governo Barnier è a un passo dall’essere rovesciato, dopo che Marine Le Pen e il suo partito, Rassemblement National (RN), hanno deciso di sostenere il voto di sfiducia presentato dal partito di sinistra Nuovo Fronte Popolare (NFP).

Michel Barnier, ex negoziatore dell’UE per la Brexit, è stato nominato primo ministro da Macron lo scorso settembre, dopo il fallimento delle elezioni legislative anticipate di luglio, convocate per cercare di rafforzare la fragile maggioranza macronista. Tuttavia, quelle elezioni hanno frammentato l’Assemblea Nazionale in tre blocchi principali:

Il Nuovo Fronte Popolare di sinistra,

Il centro macronista,

Il Rassemblement National di Le Pen.

Nonostante la sua reputazione di negoziatore esperto, Barnier ha fallito nel trovare un accordo sul bilancio con Le Pen, il cui sostegno era cruciale per la sopravvivenza del governo. La situazione è precipitata lunedì, quando Barnier ha annunciato l’intenzione di utilizzare l’articolo 49.3 della Costituzione per approvare una legge che bloccherebbe l’adeguamento delle pensioni all’inflazione.

Le Pen ha definito la mossa un attacco diretto agli anziani francesi, accusando il governo di far pagare ai pensionati i fallimenti fiscali di Macron. Questo ha spinto il Rassemblement National ad unirsi al voto di sfiducia del NFP, garantendo quasi certamente la caduta del governo. Se ciò accadesse, sarebbe la prima volta dal 1962 che un governo francese viene estromesso attraverso un voto di sfiducia.

In caso di caduta del governo Barnier, Macron dovrà decidere se reintegrare l’attuale primo ministro o nominare un sostituto. Tuttavia, il nuovo premier si troverebbe ad affrontare la stessa situazione: un parlamento spaccato e incapace di garantire una stabilità duratura.

Secondo la Costituzione francese, Macron non potrà indire nuove elezioni legislative fino alla prossima primavera, lasciando il governo in balia di un’Assemblea Nazionale divisa e ostile.

Parlando da Riyadh, Macron ha accusato il Rassemblement National di “cinismo insopportabile” per essersi alleato con la sinistra nel voto di sfiducia.

“Solo pochi mesi fa”, ha sottolineato Macron, “venivamo accusati di cinismo per aver stretto un patto elettorale con il blocco di sinistra. Oggi vediamo che Le Pen non esita a fare lo stesso per destabilizzare il Paese”.

Secondo una fonte vicina al primo ministro Barnier, citata da Le Figaro, il premier era convinto che Le Pen non avrebbe mai sostenuto una mozione di sfiducia promossa dalla sinistra. Tuttavia, questa valutazione si è rivelata un errore fatale.

Marine Le Pen, dal canto suo, ha difeso la decisione del suo partito:

“Le nostre linee rosse sono state chiaramente comunicate al governo per settimane. Sapevano esattamente cosa era inaccettabile per noi”.

La Francia si trova ora in una situazione politica estremamente delicata. Il presidente Macron è determinato a restare in carica, ma la caduta del governo Barnier rischia di paralizzare ulteriormente il Paese, già alle prese con sfide economiche e sociali profonde. Con un parlamento frammentato e una crescente sfiducia nelle istituzioni, il futuro politico di Macron e della Francia resta altamente incerto.