Giornata internazionale delle persone con disabilità, Marrella (Confael): abbattere barriere per favorire maggiore inclusione anche nel mondo del lavoro

(AGENPARL) - Roma, 3 Dicembre 2024

“La Giornata internazionale delle persone con disabilità ci impone una riflessione profonda sulle necessità di coloro che quotidianamente devono fare i conti con una società che ancora non risponde pienamente ai loro bisogni”. Lo afferma in una nota il Segretario Generale della Confael, Domenico Marrella, sottolineando che, “è quanto mai urgente e necessaria una modifica della normativa attuale, un abbattimento delle barriere ancora troppo evidenti e una maggiore agevolazione nell’ingresso del mondo del lavoro”.

Intervenendo in occasione della Giornata per la disabilità, indetta dal 1981 dalle Nazioni Unite, il leader della Confederazione Autonoma Europea dei Lavoratori, ribadisce la necessità di “diffondere una maggiore consapevolezza verso la comprensione dei problemi legati alla disabilità” ed invita le istituzioni “ad un maggiore impegno per garantire dignità, benessere e diritti alle persone con disabilità”.

Per questo – aggiunge Marrella – “la giornata internazionale delle persone con disabilità non deve essere solo una rappresentazione di slogan e desiderata, ma l’occasione per assumere impegni concreti verso l’effettivo miglioramento delle condizioni di vita. La Confael, con il proprio comparto Disabilità, si impegna quotidianamente affinché il mondo del lavoro sia sempre più inclusivo e propositivo nello svolgimento delle attività”.

Secondo Marrella, però, “è necessario un impegno concreto delle Istituzioni per regolare con normative adeguate l’abbattimento delle ancora troppe barriere e l’ingresso nel mondo del lavoro”.