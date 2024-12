(AGENPARL) - Roma, 3 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 dicembre 2024 COMUNICATO STAMPA

Nta. Luparelli-Cicculli (Sce Campidoglio): “Più alloggi Erp, riqualificazione patrimonio comunale e difesa standard urbanistici”

Roma, 3 dicembre 2024 -“Case a prezzi accessibili, Agenzia per l’abitare, lavoro, uso sociale del patrimonio pubblico e anche adozione dei Peba locali per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Sono le linee di azione della nostra agenda per Roma.

La visione urbanistica di una città più giusta e vivibile per tutte e tutti, chi ha meno ma anche quanti con redditi medio bassi fanno i conti oggi con speculazione immobiliare e inflazione. Per questi motivi abbiamo, messo su carta 21 azioni, presentate in occasione della discussione in Assemblea capitolina delle modifiche alle norme tecniche di attuazione (Nta) del piano regolatore generale del 2008: sono gli strumenti per raggiungere la nostra visione di una capitale moderna, dove l’iperturismo non eroda gli spazi della comunità cittadina e nelle periferie si possa vivere bene.

Per quanto riguarda il primo punto, basta sprechi sul patrimonio comunale, no al rischio svendita e cementificazione e salvaguardia degli standard urbanistici che garantiscano spazi pubblici adeguati a persona. E’ necessario premere l’acceleratore sulla riqualificazione di edifici dismessi e abbandonati, come per esempio scuole e centri di accoglienza per l’asilo e il transito (Caat) inutilizzati, e trasformarli in alloggi di edilizia pubblica a canone agevolato mantenendo una funzione culturale di servizio alla collettività; riservare una quota di housing sociale privato, pari al 30 per cento, ad abitazioni Erp prevedendo incentivi per le imprese titolari; concretizzare la costituzione dell’Agenzia sociale per l’abitare e dell’Osservatorio della condizione abitativa cui affidare la gestione dell”housing comunale’, misure di semplificazione abitativa e monitoraggio trasparente sulle assegnazioni; chiedere a Governo e Ministero del Turismo un tavolo di lavoro con i sindaci per le modifiche alla legge 191 del 2023 sugli affitti brevi con lo scopo di contrastare crisi abitativa e svuotamento dei centri storici; individuare una sede in ogni territorio municipale per centri di accoglienza alle persone senza dimora.

Sul secondo punto, integrare diritto all’abitare e funzione sociale e culturale del patrimonio comunale anche utilizzando il vincolo di interesse pubblico per scongiurare cambi di destinazione d’uso; esportare i modelli di inclusione e integrazione come lo Spin Time Labs, il palazzo dove oltre 400 persone e 168 nuclei familiari provenienti da 26 paesi diversi convivono senza violenza e traggono vantaggio dalle loro differenze; individuare locali adeguati per i poli civici; creare i poli dell’agricoltura sociale su terreni di Roma Capitale per favorire inclusione e occupazione perché l’ambiente è protezione e anche forma di ricchezza; promuovere partenariati tra enti pubblici e terzo settore per la manutenzione straordinaria di parchi e sostenere programmi di formazione destinati a persone svantaggiate”.

Così in una nota Alessandro Luparelli e Michela Cicculli consiglieri di Sce in Campidoglio.