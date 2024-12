Aggiornamneto agenda del ministro Matteo Salvini

(AGENPARL) - Roma, 3 Dicembre 2024

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2024

📍ORE 11.00 👉🏻 TRIESTE – EVENTO MIT “2023-2032 L’ITALIA DEI SÌ, PROGETTI E GRANDI OPERE IN ITALIA E IN FRIULI VENEZIA GIULIA” – Stazione Marittima (molo dei Bersaglieri, 3)

Punto stampa all’inizio dell’evento

📍ORE 14.30 👉🏻 TRIESTE – Inaugurazione della nuova tratta Ro/Ro Trieste–Damietta – Terminal DF-DS (riva Traiana)

garantita la diretta social dell’intervento di Salvini, è previsto un rapido punto stampa finale qui https://maps.app.goo.gl/5niXz318F3kZETBh9?g_st=iw

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 2024

📍ORE 10.00 👉🏻 BRUXELLES – Consiglio europeo dei trasporti

VENERDÌ 6 DICEMBRE 2024

📍ORE 11.25 👉🏻 CONCESIO (BS) – Sopralluogo tecnico presso il raccordo autostradale A4-Valtrompia

