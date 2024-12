GRAN GALA D’INVERNO LUNEDI’ 23 DICEMBRE  AL TEATRO MARENCO

(AGENPARL) - Roma, 2 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 01 dicembre 2024 GALA D’INVERNO 2024

(Novi Musica Festival)

BIOGRAFIE

Excelsior Musica Ensemble

Il Novi Musica Ensemble nasce nel a maggio 2024 come orchestra del Novi Musica Festival, con professori d’orchestra selezionati

personalmente dal Maestro Maurizio Billi.

L’Ensemble è composto da professori dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e da musicisti che in passato occuparono tale prestigioso

incarico.

Il Novi Musica Ensemble si esibirà, con la direzione di Maurizio Billi, per il Gala d’inverno accompagnando solisti di prestigio internazionale,

quali Carlo Romano, Federica Balucani e Aldo Caputo

MAURIZIO BILLI

Direttore artistico e direttore dell’escecuzione

È nato a Roma nel 1964. Ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio di Musica di Santa Cecilia di Roma diplomandosi in

Composizione (sotto la guida di Teresa Procaccini), Musica corale e Direzione di coro, Strumentazione per Banda e Clarinetto. Allievo di

Bruno Aprea e Nicola Samale, si è diplomato in Direzione d’Orchestra col massimo dei voti. Ha conseguito il Diploma di perfezionamento per

la Composizione all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con Franco Donatoni. Laureato con lode in Lettere all’Università “La Sapienza” di

Roma, con una tesi su “La produzione sinfonico-corale di Goffredo Petrassi” (relatore Franco Donatoni), pubblicata presso la Sellerio e che ha

ottenuto nel 2004 il “Premio Mario Soldati per il giornalismo e la critica”, collabora con alcune riviste musicali.

La sua attività di compositore gli ha valso numerosi premi e riconoscimenti in ambito nazionale ed internazionale fra cui, per ben due volte,

l‘ambito premio “Personalità Europea“ (anno 2000 e 2010). I suoi lavori, pubblicati ed incisi per la Edipan, Sonzogno, Berben, Fonè,

Quadrivium, Pentaphon, Autostop Music Edizioni, Rugginenti sono stati eseguiti con successo in Italia e all’estero, trasmessi e radiodiffusi

dalla Rai (Radiotelevisione Italiana). Membro della WEMA (Wind European Music Association), ha tenuto il Corso di perfezionamento in

“Composizione e Direzione per Banda” presso l’Accademia Musicale Umbra. E’sovente invitato in Giurie di numerosi concorsi nazionali ed

internazionali di esecuzione e composizione musicale. Nel 2004 gli è stato conferito dall’Accademia della Musica Valençiana, il prestigioso

titolo di Accademico Corrispondente. E’ stato docente di Analisi Musicale per il Corso Superiore presso il Conservatorio di Musica di Teramo,

di Direzione e prassi strumentale per Orchestra di Fiati per il biennio Superiore presso i Conservatori di Musica Santa Cecilia di Roma e “Nino

Rota” di Monopoli (Bari). Si è esibito nei più importanti teatri in Italia (fra cui il Carlo Felice di Genova, il Massimo di Palermo, il San Carlo di

Napoli, il Comunale di Firenze) e all’estero (Stati Uniti, Messico, Israele, Norvegia, Turchia, Malta, Germania, Austria). Ha diretto orchestre

prestigiose quali l’Orche stra Sinfonica Nazionale della Rai, l’Orchestra del Teatro Carlo Felice, l’Orchestra Giuseppe Verdi di Milano, la

Filarmonica ‘900 del Teatro Regio di Torino, la Filarmonica di Torino, i Berliner Symphoniker ed ensembles di musica contemporanea.

Interessato alla musica sinfonicocorale, ha realizzato numerose produzioni con complessi artistici delle principali fondazioni lirico-sinfoniche

italiane, tra cui quelle dell’Accademia di Santa Cecilia e del Teatro dell’Opera di Roma; del Teatro Comunale di Firenze, del Teatro Regio di

Torino e di Parma, del Teatro Massimo di Palermo collaborando con artisti di fama internazionale come Leon Bates, Mariella Devia, Vincenzo

La Scola, Stefano Bollani e altri. Impegnato in una intensa attività di promozione e diffusione della musica

originale per fiati contemporanea e del Novecento è dal 1992 Direttore della Banda Musicale della Polizia

di Stato, considerata tra le migliori Orchestre di Fiati a livello Internazionale, con la quale ha eseguito, in

Italia e all’estero, più di cinquecento concerti. Dal 2002 al 2019 è stato Direttore Artistico del Festival

Marenco e dell’omonimo Concorso Internazionale di Composizione, manifestazioni volute

dall’Amministrazione Comunale di Novi Ligure per ricordare il compositore novese Romualdo Marenco,

Maurizio Billi si è particolarmente distinto, in Italia e all’estero, quale musicista, compositore e

direttore d’orchestra di indiscusso valore. Di particolare rilievo la Sua partecipazione ad eventi di livello

internazionale quali il Ravello Festival e la Stagione Sinfonica del Teatro Carlo Felice di Genova. Dal

2020 è Direttore artistico del NOVI MUSICA FESTIVAL con ANNESSO CONCORSO DI

COMPOSIZIONE, progetto realizzato per la prima volta nel 2020 dall’Associazione Novi Musica e Cultura, in

collaborazione con l’Associazione Karkadè.

CARLO ROMANO

Oboe solista (già primo oboe dell’Orchestra Sinfonica della Rai)

Nato a Roma nel 1954, ha iniziato fin dall’età di sette anni lo studio del pianoforte, contemporaneamente faceva parte del coro di San Pietro in

Vaticano sotto la direzione del M° Armando Renzi. Entrato nel Conservatorio della sua città “S. Cecilia”, ha compiuto gli studi musicali e si è

diplomato in Oboe con il massimo dei voti nella prestigiosa scuola di Giuseppe Tomassini (ex I Oboe dell’Orchestra dell’Accademia di S.

Cecilia). In seguito ad una borsa di studio, è entrato a far parte come Primo Oboe nell’Orchestra del Conservatorio e dei corsi dell’Accademia

di S. Cecilia, tenuta dal noto M° Franco Ferrara, dove ha avuto modo, fin da giovanissimo, di suonare il grande repertorio sinfonico. Vincitore

di più concorsi, si è subito affermato sia come solista che come Primo Oboe, collaborando con più orchestre italiane. Dal 1977 ha iniziato

stabilmente l’attività di I Oboe, prima nell’Orchestra del Teatro “Carlo Felice” di Genova ed in seguito, nel 1978, come vincitore del concorso di

I Oboe Solista, nell’Orchestra Sinfonica di Roma della RAI. Ha occupato lo stesso ruolo presso l’ Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI,

dopo l’unificazione dei complessi nel 1994 a Torino fino alla quiscenza. Si dedica inoltre alla realizzazione di colonne sonore, collaborando

con compositori di fama mondiale: per oltre venticinque anni con Ennio Morricone. Partecipa regolarmente come membro tecnico del suo

strumento e di musica da camera, nelle giurie di concorsi nazionali ed internazionali.

FEDERICA BALUCANI, Soprano

Con una vocalità eclettica e un repertorio concertistico molto variegato che spazia dalle romanze liriche alle canzoni internazionali, passando

per l’intramontabile canzone napoletana, con qualche incursione nella vocalità pop, Federica Balucani, soprano di origine umbra, raffigura un

connubio di talento, caparbietà, musicalità versatile e un’immensa passione per il canto, supportata da una preparazione tecnico/accademica

sicuramente degna di nota. Ha iniziato giovanissima gli studi di canto moderno attraverso l’approfondimento del repertorio leggero italiano e

internazionale. Dopo la laurea in Lingue e Culture Straniere all’Università di Perugia, matura l’interesse e la predisposizione per il canto lirico.

Attualmente è seguita dal soprano Rossella Marcantoni, presso l’Accademia Musicale Internazionale “Maria Malibran”. Vincitrice di numerosi e

importanti premi canori, vanta prestigiose esperienze concertistiche nazionali e internazionali e partecipazioni a rilevanti trasmissioni musicali

televisive Rai e Mediaset. Non dimenticando la sua duttilità vocale, annovera tra le sue collaborazioni nel canto leggero anche Ron, Enrico

Maria Papes, Gloria Gaynor e altri importanti nomi. Collabora stabilmente con la Banda Musicale della Polizia di Stato, con la quale si è esibita

nei maggiori teatri Italiani.

ALDO CAPUTO, Tenore

Diplomatosi in canto presso il Conservatorio Nicolo Piccinni di Bari col massimo dei voti e la menzione di lode, sotto la guida del baritono Luigi

De Corato, si iscrive alla Facolta di Conservazione dei Beni Musicali. Con il debutto nel Barbiere di Siviglia al Teatro Politeama Greco di Lecce

inizia una rapida ed intensa carriera che lo porta a collaborare con le maggiori realta musicali italiane e straniere: il Teatro alla Scala di Milano,

il Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro San Carlo di Napoli, la Cleveland Orchestra, la Fondazione Arena di Verona, il Teatro Regio di Torino,

la Fondazione Goulbenkian di Lisbona, l’Opera Royal de Wallonie di Liege, il Teatro Rosalia Castro de La Coruna, il Teatro Massimo di

Palermo, il Teatro Carlo Felice di Genova, la Fondazione Petruzzelli di Bari, I Solisti Veneti, il Festival della Valle d’Itria, il Teatro Comunale di

Bologna, la Philarmonique du Maroc, l’Accademia degli Astrusi, l’Hermitage Sinfony Orchestra, i Munchener Sinfonichern, il New York City

Opera. Si e esibito sotto la guida di importanti direttori come Aprea, Arrivabeni, Bosmann, Campanella, Mariotti, Mastrangelo, Scimone,

Stefanelli,Weltser-Most, Zedda e di prestigiosi registi come Crivelli, De Simone, De Tomasi, gipeto, Mazzavillani-Muti, Micheli, Mirabella,

Patroni-Griffi, Piva, Pizzi, Scandella, Terrani. Ha inciso per la Dynamic e per la Bongiovanni ha registrato in dvd “Il matrimonio segreto”

(Dynamic), “La Cambiale di Matrimonio” (Musica Rara). Nel 2014 ha cantato Werther e L’elisir d’amore a Tallinn e La Messa di Gloria

all’Arena di Verona