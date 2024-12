Comunicato stampa Compagnia Carabinieri di Merano.

(AGENPARL) - Roma, 2 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 02 dicembre 2024 Nota per la stampa

I Carabinieri di Postal bloccano persone armate.

Una lite all’esterno di un bar di Merano, nel fine settimana, ha sollecitato l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri.

La segnalazione di un alterco in corso ha portato i militari sul posto, dove il gestore del locale ha riferito di un diverbio tra un avventore e quattro individui, uno dei quali avrebbe utilizzato uno spray al peperoncino e forse anche minacciato con un coltello.

I sospettati sono stati inizialmente avvistati a piedi nelle vie limitrofe e, alla vista delle forze dell’ordine, si sono poi dati alla fuga.

I Carabinieri della Stazione di Postal (BZ), giunti sul posto con prontezza, hanno effettuato controlli approfonditi a piedi e in auto, riuscendo infine a bloccare il gruppo mentre cercava di allontanarsi a bordo di un’autovettura di colore grigio.

Durante la perquisizione del veicolo, sono stati rinvenuti due coltelli da cucina di grosse dimensioni e molto taglienti, un cutter da lavoro ed uno spray al peperoncino.

Vista la gravità della situazione e i precedenti penali del conducente, i Carabinieri di Postal(BZ) hanno proceduto con il sequestro degli oggetti e la denuncia per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere alla procura competente.