COMUNICATO STAMPA – Al via la stagione 2024/2025 del “Teatro Ragazzi”

*Il primo appuntamento domenica 8 dicembre con “Gli elfi di Babbo Natale”.

Apertura straordinaria della biglietteria del Teatro Garibaldi tra il 5 e

il 7 dicembre*

Torna per la seconda stagione consecutiva l’appuntamento con il “Teatro

Ragazzi” all’interno della stagione teatrale 2024/2025 del Teatro Garibaldi.

L’inserimento nel cartellone di tre spettacoli dedicati ai giovanissimi

rappresenta una precisa scelta per avvicinare al mondo del palcoscenico

anche le nuove generazioni e le loro famiglie. Un successo confermato anche

dalla risposta del pubblico che ha quasi raddoppiato le adesioni con 122

abbonamenti sottoscritti, a partire dai 65 dello scorso anno, ovvero con un

aumento pari all’88%.

*Gli appuntamenti*

Il primo appuntamento è quello di domenica 8 dicembre con “Gli elfi di

Babbo Natale”, scritto e diretto da Sandra Bertuzzi, per un viaggio nella

poesia, nella dolcezza, ma anche tanta musica e divertimento, che vengono

ambientate all’interno della colorata scenografia che rappresenta la casa

di Babbo Natale.

Il 2 febbraio sarà invece la volta di “Aladino e la lampada magica” di Teo

Paoli per rivivere una storia dove il confine fra realtà e fantasia, fra

possibile e impossibile, sfuma fin quasi a sparire del tutto. “Peter Pan”

di Tonio De Nitto, in programma il 30 marzo, chiude la stagione facendo

rivivere l’assenza di un bambino che non c’è più. È l’inseguimento di un

tempo che sfugge al nostro richiamo e che a volte si ferma, la ricerca

delle esperienze che ci fanno diventare grandi senza volerlo e troppo

presto. Con Francesca De Pasquale, Luca Pastore, Benedetta Pati, Fabio

Tinella.

*Apertura straordinaria della biglietteria*

Solo ed esclusivamente in occasione del primo spettacolo, la biglietteria

del Teatro Garibaldi aprirà in via straordinaria giovedì 5, venerdì 6 e

sabato 7 dicembre con il consueto orario (9.30-12:30 e 16-19) e con la

possibilità di acquistare i biglietti di tutti gli spettacoli in cartellone.

I biglietti sono sempre disponibili presso la biglietteria del teatro, nei

punti vendita Box Office Toscana e sulla Piattaforma online di TicketOne.

