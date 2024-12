Agenzia regionale 1425.24 Delli Noci_progetto AI Lab protocollo Università pugliesi

(AGENPARL) - Roma, 2 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 02 dicembre 2024 Protocollo di intesa tra Regione Puglia, Microsoft e le cinque Università

pugliesi, prosegue il progetto di formazione AI L.A.B. sull’Intelligenza

Artificiale

Delli Noci: un atto concreto che punta sulla trasformazione digitale delle

PMI e sulla formazione per le competenze digitali

Dopo il successo del primo incontro presso l’Università del Salento, con

oltre 120 partecipanti tra personale universitario e docenti, il progetto

AI L.A.B., nato dall’accordo approvato tra Regione Puglia, Microsoft e le

cinque Università pugliesi, prosegue con nuove tappe del suo percorso

formativo.

Prossimo appuntamento domani martedì 3 dicembre 2024 presso l’Università LUM

“Giuseppe Degennaro” – Edificio Torre Rossi a Casamassima (BA).

L’iniziativa, organizzata da IAMCP Italia in collaborazione con i Learning

Partner di Microsoft, rientra tra le iniziative predispostenell’attuazione

del protocollo di intesa approvato dalla Regione Puglia l’obiettivo di

promuovere competenze avanzate in Intelligenza Artificiale e

digitalizzazione, elementi chiave dell’Agenda #PugliaDigitale2030.

Domani il focus sarà “MS-4005 Craft effective prompts for Microsoft Copilot

for Microsoft 365”. Tenuto da Davide Acerbi, docente di Pipeline srl,

associato IAMCP Italia e Learning Partner Microsoft, il corso si svolgerà

in modalità mista, in presenza e da remoto. L’evento mira a offrire ai

partecipanti – docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti delle

Università pugliesi – competenze avanzate nell’utilizzo di strumenti di

Intelligenza Artificiale, favorendo il dialogo tra il mondo accademico,

Microsoft e i suoi partner tecnologici e rafforzando il ruolo della Puglia

come protagonista dell’innovazione tecnologica.

“Governare i processi e non lasciarsene sopraffare – ha dichiarato

l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci – è l’idea alla

base del protocollo di intesa sull’intelligenza artificiale siglato dalla

Regione Puglia con Microsoft e con le Università pugliesi, un protocollo

che si sta concretizzando in momenti di formazione particolarmente seguiti.

L’intelligenza artificiale generativa deve essere uno strumento, una sfida

da cogliere, e perché lo sia appieno abbiamo bisogno di investire sulla

formazione delle competenze per consentire a tutti, giovani e meno giovani,

di essere pronti e competitivi, azzerando lo skill gap. Questo è un

passaggio fondamentale se vogliamo che la Puglia diventi Hub italiano

dell’intelligenza artificiale”.

La giornata formativa sarà scandita dal seguente programma: alle ore 9.00