(AGENPARL) - Roma, 1 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 01 dicembre 2024 UE. CATTANEO (FI): PER RAFFORZARE EUROPA USCIRE DALLA LOGICA DEI VETI

“Oggi l’ Europa è fragile e per rafforzarla bisogna uscire dalla logica dei veti. L’amministrazione von der Leyen deve riuscire in questa sfida. Anche sulla difesa dobbiamo andare verso l’unificazione europea. Spendiamo cifre importanti se sommate, ma se considerate singolarmente per ogni Stato sono assolutamente insufficienti. E’ necessario considerare anche gli scenari esogeni come occasioni per fare passi avanti. Forza Italia è sempre stata a favore dell’Europa unita, ma oggi ancor di più tutti dovrebbero vederla come l’unica prospettiva per tutelare i cittadini. Non abbiamo molte scelte anche di fronte ai conflitti che stanno infiammando alcuni Paesi alle porte dell’Europa”. Lo ha detto il deputato di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, intervenendo a Omnibus. “Il governo Meloni sta lavorando bene. L’Italia è considerata il Paese più stabile, più credibile e più solido dell’intera Europa. Possiamo essere interlocutori diretti e in qualche modo privilegiati dell’amministrazione Trump, proprio perché abbiamo trovato una stabilità concreta che possiamo giocarci dentro e fuori dall’Europa” ha concluso.

