(AGENPARL) - Roma, 1 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 01 dicembre 2024 STELLANTIS, APPENDINO (M5S): TAVARES NON MANCHERÀ, PROPRIETÀ PRESENTI PIANO INDUSTRIALE SERIO

ROMA, 1º DICEMBRE 2024 – “Tavares non ci mancherà, la sua gestione è stata drammatica per l’Italia. Ora la proprietà non ha più scuse: presenti un piano industriale serio. Al Paese, alle imprese e ai lavoratori non serve un capro espiatorio ma un’inversione di rotta della linea aziendale”. Lo scrive su X la deputata e vicepresidente del M5S Chiara Appendino.

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle