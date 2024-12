ON. CECCHETTI (LEGA) – LEGA. IMPORTANTE AFFLUENZA NELLE CONSULTAZIONI PER I DELEGATI AL CONGRESSO REGIONALE, CON MEDIE TRA IL 60 E 80%

(AGENPARL) - Roma, 1 Dicembre 2024

DELEGATI AL CONGRESSO REGIONALE, CON MEDIE TRA IL 60 E 80%

Milano, 1 DIC – Nei due giorni di consultazioni provinciali per eleggere i

delegati al congresso regionale e’ stata riscontrata un’ottima affluenza,

tra il 60 e oltre l’80% nelle varie province.

Un’importante affluenza che conferma la voglia di partecipare alla dinamica

interna del movimento: questa partecipazione elevata e’ un ottimo segnale

di vivacità e vitalità della base leghista lombarda!

Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore regionale della Lega

Lombarda per Salvini Premier.

