GIORNATA LOTTA AIDS, MAIORINO (M5S): NON ABBASSARE GUARDIA, IMPORTANTE EDUCAZIONE SESSUALE A SCUOLA

ROMA, 1° DICEMBRE 2024 – “Nella ‘Giornata Mondiale contro l’AIDS’ dobbiamo lanciare, in primis ai nostri ragazzi, un chiaro messaggio: non abbassate la guardia e fate prevenzione. Le nuove diagnosi segnalate lo scorso anno, difatti, hanno fatto registrare un aumento sia rispetto al 2020 (+28%) sia in confronto con il 2022 (+20%). Anche per quanto riguarda la mia Regione, nel 2023 in termini di incidenza di nuove diagnosi HIV il Lazio si è collocato al di sopra del dato nazionale; l’83,8% delle stesse è attribuibile alla trasmissione sessuale. È quantomai urgente discutere la nostra proposta sull’educazione emotiva e sessuale a scuola a partire dalle medie, senza aumentare i costi e l’orario scolastico. Proprio in questa giornata, inoltre, a Roma il M5S ha contribuito a raccogliere le firme per la campagna ‘My Voice, My Choice’, al fine di garantire alle donne di avere accesso a cure abortive sicure. Continuare a difendere i diritti delle donne da tutti coloro che vorrebbero minarli per riportare indietro le lancette dell’orologio resta un nostro primario obiettivo, oggi e sempre”. Lo afferma in una nota la vicecapogruppo del M5S al Senato, Alessandra Maiorino, coordinatrice del comitato Politiche di Genere e Diritti civili.

