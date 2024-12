COMUNICATO STAMPA -L’AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO PROMUOVE L’INCLUSIONE E LA TUTELA DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

(AGENPARL) - Roma, 1 Dicembre 2024

L’AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO PROMUOVE

L’INCLUSIONE E LA TUTELA DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON

DISABILITÀ

Bergamo, 1° dicembre 2024 –

ATS Bergamo è costantemente impegnata, tramite l’Ufficio Disabilità

afferente al Dipartimento PIPSSS, nel sostenere e promuovere iniziative che

pongano al centro i diritti e le esigenze delle persone con disabilità, offrendo

supporto concreto coordinando un ampio network di servizi e risorse.

Nel corso degli anni, ATS Bergamo ha lavorato con Regione Lombardia e gli

stakeholder del territorio per garantire maggiore accessibilità, opportunità di

assistenza e inclusione nelle comunità, con l’obiettivo di migliorare la qualità

della vita delle persone con disabilità, promuovendo la partecipazione attiva

alla vita sociale, culturale ed economica della società, affinché possano

vivere in un ambiente che rispetti la loro dignità e i loro diritti fondamentali.

ATS Bergamo è attivamente coinvolta in progetti e attività finalizzati a

sensibilizzare la comunità locale sui diritti delle persone con disabilità,

promuovendo iniziative che mirano ad eliminare le barriere strutturali e

culturali, migliorando la vita quotidiana delle persone con disabilità in tutti gli

ambiti.

L’Ufficio Disabilità di ATS Bergamo gestisce un’importante rete di

attività, che include:

 riconoscimento -a seguito di bando di Regione Lombardia ai sensi

della l.r. 23/99- di contributi per l’acquisto o utilizzo di

ausili/strumenti tecnologicamente avanzati a favore di persone con

disabilità o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA); oltre ad un

bando specifico aiuti finanziari a persone con disabilità fisica per

l’acquisto di protesi o ausili sportivi a livello amatoriale;

 Progetto di Vita Indipendente: Il concetto di vita indipendente

rappresenta, per le persone con disabilità, la possibilità di vivere la

propria vita come qualunque altra persona, prendendo le decisioni

riguardanti le proprie scelte. Non si tratta necessariamente di vivere una

vita per conto proprio o dell’idea della semplice autonomia, ma ha a che

fare con l’autodeterminazione delle persone con disabilità,

riverberandosi anche sull’ambito familiare della persona interessata;

 Progetto ‘Case Management’: azioni di orientamento/supporto nei

confronti delle famiglie nelle quali è presente una persona con diagnosi

di autismo;

 Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA): Elenco soggetti

autorizzati a effettuare attività di prima certificazione diagnostica valida

ai fini scolastici, Autorizzazione équipe per la prima diagnosi disturbo

specifico dell’apprendimento, informazioni per i cittadini e per le équipe;

 Disabilità sensoriale: formazione e pubblicazione dell’elenco dei

soggetti erogatori qualificati allo svolgimento degli interventi di

inclusione scolastica di bambini/alunni/studenti con disabilità sensoriale

ai sensi della l.r.n. 19/2007 e degli interventi di inclusione educativa

rivolti ai bambini con disabilità sensoriale frequentanti asili nido,

micronidi pubblici e privati e sezioni primavera della scuola dell’infanzia;

 Piano Operativo Autismo: prevede la realizzazione di una rete

integrata e interdisciplinare, che faciliti l’individuazione precoce delle

persone a rischio autismo, favorendo l’attivazione del percorso

diagnostico in tempi rapidi e certi e che garantisca in modo sostenibile

la cura, l’abilitazione e riabilitazione della persona, in base a priorità

specifiche e intensità differenziate per fasce d’età e profili di

funzionamento. Per la persona adulta il Piano evidenzia l’importanza

fondamentale della valutazione dei domini di qualità della vita per la

definizione di un progetto coerente con il benessere della persona, le

sue preferenze ed aspettative;

 Strutture Sociosanitarie per persone con disabilità, sia residenziali

che diurne (Gestite da Entri privati e/o pubblici): 11 residenze sanitarie

assistenziali per persone con disabilità (RSD) che accolgono persone

dai 18 ai 65 anni che necessitano di prestazioni assistenziali,

riabilitative, sanitarie e sociali, impossibilitate a restare nel proprio

nucleo familiare o in assenza dei genitori (attualmente vi risiedono circa

380 persone), 21 Comunità Sociosanitarie per persone con disabilità

(CSS), che ospitano persone con gravi disabilità, ciascuna con

massimo 10 persone (attualmente vi risiedono circa 200 persone), 23

centri diurni per persone con disabilità (CDD) aperti dal lunedì al

venerdì dalle ore 9 alle 16, per persone dai 18 anni assicurando progetti

messi a punto con le famiglie (attualmente in provincia li frequentano

circa 580 persone). Complessivamente, le persone in provincia di

Bergamo frequentanti le Strutture Sociosanitarie sono circa 1.150;

 Di recente istituzione la “Rete Provinciale Disabilità”, cui fanno

parte tutti gli attori del territorio rappresentanti del territorio e delle

diverse istituzioni pubbliche e private e del terzo settore coinvolti nella

gestione degli interventi sulla disabilità. Rappresenta un supporto ad

ATS in stretto raccordo col territorio, nell’organizzazione di proposte

relative alla disabilità nel rispetto del quadro programmatorio regionale.

“La Giornata Mondiale della Disabilità rappresenta un’occasione

fondamentale per riflettere sul percorso messo in atto e su quello ci attende

verso una società sempre più inclusiva, equa e attenta ai bisogni di tutte le

persone – interviene Barbara Caimi, Direttore Sociosanitario dell’Agenzia

di Tutela della Salute di Bergamo.- Come ATS, il nostro ruolo è quello di

garantire la salute e il benessere della nostra comunità, operando al fianco

delle Istituzioni, delle Associazioni e delle famiglie per favorire l’accesso ai

Servizi, la continuità assistenziale e la qualità della vita delle persone con

disabilità. In questo senso, ATS Bergamo non è solo un Ente di

coordinamento e programmazione, ma un alleato concreto nel costruire

percorsi personalizzati di assistenza e inclusione.

La nostra missione si fonda su un approccio multidisciplinare e umano,

mettendo al centro la persona e le sue potenzialità.

L’inclusione non è solo un obiettivo, ma una responsabilità collettiva per cui

ATS Bergamo rinnova il proprio impegno.”

“Ogni persona, indipendentemente dalle proprie capacità, merita di vivere in

una società che la rispetti e la supporti. ATS Bergamo è impegnata a

migliorare l’accesso ai servizi sanitari, sanitari e sociali, promuovendo

politiche di inclusione attiva e partecipativa -afferma la Dott.ssa Barbara

Salvatore, responsabile dell’Ufficio Disabilità di ATS-. La Giornata

Mondiale dei Diritti delle Persone con Disabilità, che quest’anno mette al

centro l’accessibilià degli strumenti tecnologici quali strumenti inclusivi, è

un’opportunità per riflettere sui progressi fatti e sulle sfide che restano da

affrontare.”

Canale Telegram ATS Bergamo: https://t.me/ATSbg