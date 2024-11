(AGENPARL) - Roma, 30 Novembre 2024

**Premio speciale al Forum Risk Management in Sanità al presidente Giani

nell’anno di Vasari**

di Sara Ghilardi 30/11/2024

“Sono molto contento di aver ricevuto questo importante riconoscimento

nella città di Arezzo, riferito all’impegno per la valorizzazione della

figura di Giorgio Vasari a 450 anni dalla sua morte. Una personalità che

ha segnato la storia della Toscana e che ha ispirato Cosimo I de’ Medici

nel suo ruolo di fondatore della Toscana moderna”. Ha commentato così il

presidente Eugenio Giani il premio dedicato alla cultura ricevuto a margine

del 19° Forum Risk Management in Sanità.

Il riconoscimento era stato consegnato da Roberta Casini sindaca di

Lucignano e delegata Anci per i temi legati alla sanità.