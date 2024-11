[Comune Palermo] Variazione Bilancio e Piano triennale. Dichiarazione consigliera comunale Rappa

(AGENPARL) - Roma, 30 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 30 novembre 2024 «Giornata lunga quella di ieri, ma con grandi risultati per la città di

Palermo.

Con la variazione di bilancio vengono sbloccate tante risorse, che

sembravano ormai perse, tornano a essere disponibili per le attività

sociali e impegnate per le disabilità, per i centri anti violenza, per i

minori, per gli anziani, per le politiche per la casa. Con l’approvazione

del piano triennale opere pubbliche i palermitani vedranno finalmente

realizzare opere da troppo tempo attese e ferme come i “tappi”, cioè strade

incomplete da decenni e che daranno una boccata d’ossigeno alla viabilità,

alle attività commerciali e ai residenti, oltre a interventi su piazze,

scuole, strade, edilizia pubblica, verde, centro storico. Ringrazio

vivamente il sindaco, gli assessori, il Consiglio comunale tutto e gli

uffici che si sono adoperati in maniera instancabile a contribuire all

ottimo risultato».

Lo dichiara Giovanna Rappa, consigliera comunale DC.

Antonella Di Maggio

Ufficio Stampa

Comune di Palermo