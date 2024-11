(AGENPARL) - Roma, 30 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 30 novembre 2024 Assemblea nazionale di Europa Verde: Fiorella Zabatta e Angelo Bonelli

eletti co-portavoce del partito

Nella prima giornata dell’Assemblea Nazionale di Europa Verde, in corso a

Chianciano, Fiorella Zabatta e Angelo Bonelli sono stati eletti, a larga

maggioranza, co-portavoce del partito ecologista.

All’Assemblea, che ha visto la partecipazione di quasi 400 delegati

provenienti da ogni parte del Paese, si è aperta una discussione

approfondita su temi centrali dell’agenda politica di Europa Verde:

giustizia sociale, lavoro dignitoso, clima, scuola e sanità pubblica,

femminismo, diritti civili e la promozione della pace e della sostenibilità

come pilastri del prossimo futuro.

I lavori dell’Assemblea proseguiranno domani con ulteriori confronti e

approfondimenti, che vedranno la partecipazione dei leader nazionali.

