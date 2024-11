(AGENPARL) - Roma, 28 Novembre 2024

(AGENPARL) – gio 28 novembre 2024 Ucraina, Lega Pe: no a escalation militare, preoccupa Ue che getta benzina su fuoco

Strasburgo, 28 nov – “Da tempo chiediamo a gran voce un maggior impegno e più concretezza da parte dell’Ue per giungere alla pace in Ucraina. Una pace che si raggiungerà solo quando la diplomazia si sostituirà alle armi, traguardo auspicato da noi e anche dal presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump. Anche alla luce di questo, e dell’evidente fallimento da parte delle iniziative portate avanti dall’Ue finora, stupisce e preoccupa l’atteggiamento bellicista di Bruxelles e di alcune capitali europee, che continuano a gettare benzina sul fuoco, parlano di truppe occidentali al fronte e prospettano scenari da terza guerra mondiale. L’impegno da parte di tutti deve essere in direzione della pace, non verso la prospettiva agghiacciante di una guerra nucleare che nessuno vuole e nessuno può permettersi”.

Così in una nota gli europarlamentari della Lega.