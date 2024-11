Successo e partecipazione per “Eccellenze Europee” di Assotutela

(AGENPARL) - Roma, 28 Novembre 2024

Si è svolta lo scorso 27 novembre a Roma presso Spazio Europa, sede di collegamento del Parlamento Europeo, la premiazione “Eccellenze Europee”, organizzata dall’Associazione AssoTutela e dal presidente Michel Emi Maritato, che ha visto come madrine dell’evento l’Onorevole Stefania Pezzopane ed Eleonora Daniele. Mentre moderatori sono stati i giornalisti Fabio Camillacci e Federica Rinaudo de Il Messaggero. Numerose le personalità del mondo militare, politico, accademico, religioso e medico che, il presidente Michel Emi Maritato, ha premiato nel corso dell’evento. Tra le forze dell’ordine premiate, il Questore di Roma Roberto Massucci, l’Arma dei Carabinieri, comandata dal Generale Salvatore Luongo e rappresentata in delega,il reparto dei Corazzieri, il Corpo della Guardia di Finanza in rappresentanza del Comandante Generale Andrea De Gennaro, ha delegato il Comandante del Centro Sportivo di Castel Porziano, Gen. B. Antonio Marco Appella, Enrico Credendino il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare ha delegato il Contrammiraglio Cristo Salvatore Traetta -4° Reparto dello Stato Maggiore della Marina Militare, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Carmine Masiello, ha delegato il Generale di Divisione, Roberto Vergori, accompagnato dal Maggiore Antonio Galassi. Inoltre, Antonio Luciano Portolano, Capo di Stato Maggiore della Difesa, ha delegato il Tenente Generale Angelo Gervasio per ritirare il premio. Presenti in delega il Capo DAP, Angela Di Salvo, commissario Capo della Polizia di Stato, il Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria ha ritirato il premio, in rappresentanza del Comandante Ezio Giacalone e la Banda dell’Esercito Italiano, Pasquale Preziosa, già Capo di Stato Maggiore della Difesa e Capo dell’Aviazione Militare,il Consigliere del ministro Crosetto Gianfranco Paglia Medaglia d’oro al valore. Premio Eccellenze Europee anche a Massimo Tunzi, Comandante della Polizia di Stato nucleo cinofilo Roma e il Comandante del 4 reggimento a cavallo della fanfara dei Carabinieri Fabio Tassinari. Tra i politici presenti, Giuseppe Recinto, Capo Gabinetto del Ministro dell’Istruzione Valditara, Francesco Paolo Sisto Vice Ministro della Giustizia, l’On. Martina Semenzato, l’On. Nicola Morra, l’On. Luisa Regimenti, la Consigliera di Roma Capitale Tiziana Biolghini e l’On. Rachele Mussolini. Riconoscimenti anche per La Croce Rossa Italiana, rappresentata dal Presidente Avv. Rosario Maria Gianluca Valastro e la Dott.ssa Monica Minardi Presidente di Medici Senza Frontiere. Premiati anche L’Avv. Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà personale l’Avv. Irma Conti, il Magistrato Catello Maresca e il Magistrato Valerio de Gioia. Nell’ambito Universitario Nazionale, hanno ricevuto il premio “Eccellenze Europee”, il Rettore Nathan Levialdi Ghiron di Torvergata (Roma), Matteo Lorito, Rettore dell’Università di Napoli Federico II e la Rettrice dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, Prof.ssa Tiziana Lippiello. Nel Campo medico premiato lo psichiatra Antonino Tamburello, Antonio Lugini,Dario Del Biondo primario di urologia dell’Osp. San Paolo di Napoli e il Prof. Giuseppe Tortoriello Direttore otorinolaringoiatra e ChFc Osp. Monaldi di Napoli. L’Ing. Direttore Generale dell’Enea Giorgio Graditi, il dott. Carmine Marinuci Presidente DiCultHer, Pietro Orlandi e il Prof. Michele Mirabella, sono stati premiati per aver contribuito con nuove prospettive scientifiche, ad una cultura Europea attenta e impeccabile. Importante il messaggio del Presidente di AssoTutela, Michel Emi Maritato, che a conclusione della della prima edizione di “Eccellenze Europee”, ha spiegato: “Sono onorato e felice per la partecipazione registrata in questo evento per noi ormai importantissimo, con il quale vogliamo sottolineare e trasmettere l’importanza della cultura, del rispetto, della legalità, del contributo sapiente e consapevole delle Istituzioni, e della cooperazione europea, per combattere, prevenire e contrastare ogni forma di violenza della nostra società”.