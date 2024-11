(ARC) Ambiente:Scoccimarro, sinergie senza confini favoriscono sostenibilit

(AGENPARL) - Roma, 28 Novembre 2024

(AGENPARL) – gio 28 novembre 2024 L’assessore al workhop organizzato da Regione e Ince sulla

transizione energetica nei porti dell’Alto Adriatico

Trieste, 28 nov – “Nel 2023 sono stati creati 456mila nuovi

posti legati allo sviluppo sostenibile, che incidono per il 23%

sul totale dell’occupazione nazionale: di questi, sono 40.670 le

assunzioni avvenute in Friuli Venezia Giulia. Sono dati che

confermano la bont? delle scelte da sempre intraprese, con quella

strada maestra denominata ‘Sviluppo sostenibile’ che racchiude in

s? i pilastri dello sviluppo, ossia l’economia e il lavoro, come

la sostenibilit?, ambientale e per la salute. Per primi in Italia

abbiamo voluto istituire questa dicitura presso il mio

assessorato, consapevoli della transizione culturale in atto che

andava accompagnata e non imposta, perch? la sostenibilit? ormai

? un valore aggiunto, non pi? un costo”.

Cos? ? intervenuto oggi a Trieste l’assessore regionale alla

Difesa dell’ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Fabio

Scoccimarro al workshop, organizzato dalla Regione assieme

all’Iniziativa centro europea (Ince), sulla transizione

energetica nei porti dell’Alto Adriatico. Scopo dell’incontro la

condivisione di conoscenze e tecniche per la decarbonizzazione

nei porti dell’Adriatico settentrionale, area inserita

nell’ambito della Strategia dell’Ue per la regione adriatica e

ionica (Eusair) e che racchiude un potenziale significativo per

la promozione dei porti verdi e della connettivit?.

Secondo l’assessore, la strada per perseguire gli obiettivi di

sviluppo sostenibile passa dalla necessit? di collaborazione con

le regioni e Paesi limitrofi, anche in virt? della posizione

geografica strategica del Friuli Venezia Giulia. “? proprio

questa ottica – ha proseguito Scoccimarro – che la firma del

memorandum di Trieste per la sostenibilit? ha sancito la nascita

degli Stati generali dell’Alto Adriatico. Un atto volto alla

condivisione e collaborazione transregionale e transfrontaliera

tra gli enti pubblici e le reti di impresa: anche se il Friuli

Venezia Giulia mettesse in atto le migliori politiche possibili

per anticipare il Green deal europeo di almeno 5 anni, senza

questo tipo di collaborazione gli sforzi sarebbero vani”.

Con gli stessi propositi, come ha evidenziato Scoccimarro, ?

stata istituita presso l’Ince una nuova struttura per lo sviluppo

dell’ambiente marino dell’Alto Adriatico, sulla scia del progetto

Namirs (dedicato alla sicurezza dell’Adriatico) da poco concluso.

“Un progetto che nel 2025 vedr? il sostegno della Regione nel

prossimo triennio con 200mila euro all’anno – ha annunciato

l’esponente della Giunta – e che vuole garantire e incentivare la

nascita di progetti e tecnologie legate alla transizione verde.

Il tutto attraverso quello scambio di esperienze, professionalit?

e informazioni tra gli stati aderenti l’Ince per la tutela del

nostro mare, fonte primaria di ricchezza del nostro Paese”.

ARC/PAU/ma

281537 NOV 24